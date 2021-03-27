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Умер известный языковед Иван Ющук

27 марта, 12:10

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Профессор полжизни посвятил украинскому языку и государству

Сегодня утром не стало профессора, заведующего кафедрой славянской филологии и общего языковедения Киевского международного университета Ивана Ющука.

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"Сегодня утром не стало нашего деда. Прожил 88 лет, большую часть жизни посвятил упорной борьбе за украинский язык и украинское Государство. Всегда будем помнить!" – пишет в Фейсбуке Михаил Кублий.

Ющук – автор 20 новаторских учебников по украинскому языку для средних и высших школ. Исследователь Голодомора-геноцида украинцев 1932-1933 годов.

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Умер известный языковед Иван Ющук

С 1996 года – проректор Киевского международного университета, преподавал украинский язык. Возглавлял общество "Украина – Сербия". Ведущий передачи "Как мы говорим" на радиоканале "Культура". 5 июля 2011 Ивана Ющука избрали председателем Киевского городского объединения Всеукраинского общества "Просвита" им. Тараса Шевченко. Занимал активную гражданскую позицию.

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Нам тоже посчастливилось поработать с Иваном Филипповичем. В январе этого года он согласился пройти с нашим журналистом по центру города и проверить, как исполняется закон о языке. Приносим искренние соболезнования близким выдающегося украинца.

Видео: Сегодня

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умер профессор Иван Ющук
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