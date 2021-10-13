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Умер легендарный львовский эксурсовод Василий Радковец

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
13 октября, 11:23
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Он вместе с двумя братьями был известным львовским краеведом и организовывал тематические экскурсии по городу
Во Львове умер известный экскурсовод Василий Радковец.
Во Львове умер известный экскурсовод Василий Радковец. / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львове умер легендарный экскурсовод Василий Радковец. Его сердце перестало биться на 60-м году жизни.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

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Василий Радковец умер от тяжелой болезни. Однако, от какой именно – пока не сообщается.

"После тяжелой болезни перестало биться сердце Василия Радковцы. Господин Василий был невероятным охранником и рассказчиком истории нашего города", – написал Садовый.

Когда состоятся похороны

Парастас и чин погребения состоятся в четверг, 14 октября. Прощаться с легендарным экскурсоводом будут в 11:00 в часовне при церкви Рождества Пресвятой Богородицы (г. Львов-Сихов, площадь святого Иоанна Павла II папы Римского, 1).

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Краткая биография

Василий Радковец родился в 1962 году. Он был старшим братом в семье известных львовских экскурсоводов Петра и Ивана Радковцев.

Окончил Львовскую политехнику, где выучился на инженера. Впоследствии начал организовывать тематические экскурсии по Львову. С 2017 работал ведущим специалистом в Центре развития туризма Львовского горсовета.

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