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Умер мэр Харькова Геннадий Кернес

17 декабря, 09:16

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Его друг Павел Фукс рассказал подробности кончины мэра Харькова

Сегодня ночью скончался мэр Харькова Геннадий Кернес из-за осложнений коронавирусной болезни. Об этом сообщил в Telegram его друг и бизнесмен Павел Фукс.

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"Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг", – написал Фукс.

Накануне мы писали, что Кернес находился в тяжелом состоянии, у него были проблемы с почками. Пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко рассказывал корреспонденту "Сегодня", что у мэра действительно серьезные проблемы со здоровьем.

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В то же время сын Геннадия Кернеса Кирилл прокомментировал информацию СМИ о том, что у мэра Харькова отказала вторая почка. Он заявил, что ничего не знает об ухудшении здоровья своего отца.

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Харьков смерть геннадий кернес

Источник: Сегодня

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