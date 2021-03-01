Умер первый глава МИД независимой Украины Зленко

На 83-м году жизни умер первый глава МИД независимой Украины Анатолий Зленко.

Реклама

Об этом в Twitter сообщил экс-посол Украины в Евросоюзе Константин Елисеев.

"С невыразимой болью получил трагическое известие о том, что не стало первого главы МИД независимой Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко! Все, чего я достиг в дипломатии – благодаря его школе дипломатии. Искренние соболезнования семье Зленко. Вечная память!", – написал Елисеев.

В тренде В Украине вводят единый электронный билет для всего транспорта

Анатолий Зленко дважды был министром иностранных дел Украины: с июля 1990 года по август 1994 год, и с октября 2000 года по сентябрь 2003 год.

Новость дополняется..

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама