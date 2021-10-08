Умер один из пионеров украинского интернета Алексей Мась

Один из первых успешных интернет-предпринимателей в Украине, создатель Infostore, iForum и mail.ua умер в возрасте 47 лет

Несколько лет Алексей мась проработал в «Киевстар». Коллаж "Сегодня".

В возрасте 47 лет умер известный украинский интернет-предприниматель и изобретатель Алексей Мась.

Об этом на его странице сообщил брат Алексея Виктор Мась.

Реклама

Что известно об Викторе Мась

Причина смерти, по словам брата, болезнь. Больше никаких подробностей нет. Алексей Мась был одним из первых успешных интернет-предпринимателей в Украине. Он создал сервис Mail.ua, который позже был продан Mail.ru, стал сооснователем Украинской банерной сети и запустил Infostore.org, который стал самым популярным файлообменником в Украине и был закрыт в 2008 году.

Несколько лет Алексей проработал в "Киевстар" советником по IT- и digital-направлению бывшего президента компании Петра Чернышова. Его задачей был поиск стартапов для интеграции в компанию.

В 2019 году он ушел из корпорации ради собственного проекта – "крафтовых соцсетей". Это онлайн-сообщества, созданные под индивидуальные потребности заказчика. Алексей говорил, что у его проекта есть потенциал стать украинским "единорогом" – стартапом с капитализацией в миллиард долларов.

Реклама

Читайте также