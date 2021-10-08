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Умер один из пионеров украинского интернета Алексей Мась

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
8 октября, 21:02
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Один из первых успешных интернет-предпринимателей в Украине, создатель Infostore, iForum и mail.ua умер в возрасте 47 лет
Несколько лет Алексей мась проработал в «Киевстар». Коллаж "Сегодня".
Несколько лет Алексей мась проработал в «Киевстар». Коллаж "Сегодня".

В возрасте 47 лет умер известный украинский интернет-предприниматель и изобретатель Алексей Мась.

Об этом на его странице сообщил брат Алексея Виктор Мась.

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Что известно об Викторе Мась

Причина смерти, по словам брата, болезнь. Больше никаких подробностей нет. Алексей Мась был одним из первых успешных интернет-предпринимателей в Украине. Он создал сервис Mail.ua, который позже был продан Mail.ru, стал сооснователем Украинской банерной сети и запустил Infostore.org, который стал самым популярным файлообменником в Украине и был закрыт в 2008 году.

Несколько лет Алексей проработал в "Киевстар" советником по IT- и digital-направлению бывшего президента компании Петра Чернышова. Его задачей был поиск стартапов для интеграции в компанию.

В 2019 году он ушел из корпорации ради собственного проекта – "крафтовых соцсетей". Это онлайн-сообщества, созданные под индивидуальные потребности заказчика. Алексей говорил, что у его проекта есть потенциал стать украинским "единорогом" – стартапом с капитализацией в миллиард долларов.

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