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Умер ветеран АТО, который поджег себя на Майдане

14 октября, 12:05

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Последние свои дни мужчина находился в коме

Боец-фронтовик ООС Николай Микитенко, который в ночь на 11 октября поджег себя на Майдане Незалежности, умер от ожогов в больнице.

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Об этом на странице в Facebook сообщила его дочь Юлия Микитенко 14 октября.

Вследствие самоподжога мужчина получил 90% ожогов тела. В больницу он попал в тяжелом состоянии.

Ранее дочь Николая Микитенко Юлия рассказала, что отец свой поступок совершил по политическим мотивам. Он не поддерживал действия власти, а именно разведение войск на линии разграничения и ползучую оккупацию России.

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На своей странице в Facebook военный неоднократно критиковал ситуацию в Украине. Последний пост он написал в день, когда совершил самоподжог.

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Напомним, 14 октября на Донбассе, несмотря на объявленное перемирие, боевики шесть раз обстреляли украинские позиции.

Так, боевики стреляли из ручного противотанкового гранатомета вблизи Зайцево, а из автоматического станкового гранатомета – неподалеку населенных пунктов Пески и Орехово.

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поджог ветеран ато
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