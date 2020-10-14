Умер ветеран АТО, который поджег себя на Майдане

Боец-фронтовик ООС Николай Микитенко, который в ночь на 11 октября поджег себя на Майдане Незалежности, умер от ожогов в больнице.
Об этом на странице в Facebook сообщила его дочь Юлия Микитенко 14 октября.
Вследствие самоподжога мужчина получил 90% ожогов тела. В больницу он попал в тяжелом состоянии.
Ранее дочь Николая Микитенко Юлия рассказала, что отец свой поступок совершил по политическим мотивам. Он не поддерживал действия власти, а именно разведение войск на линии разграничения и ползучую оккупацию России.
На своей странице в Facebook военный неоднократно критиковал ситуацию в Украине. Последний пост он написал в день, когда совершил самоподжог.
Напомним, 14 октября на Донбассе, несмотря на объявленное перемирие, боевики шесть раз обстреляли украинские позиции.
Так, боевики стреляли из ручного противотанкового гранатомета вблизи Зайцево, а из автоматического станкового гранатомета – неподалеку населенных пунктов Пески и Орехово.
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