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Умер знаменитый украинский режиссер и продюсер Сергей Проскурня

1 февраля, 23:27

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Ему было 63 года

На 64-м году ушел из жизни выдающийся украинский режиссер и продюсер Сергей Проскурня.

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Об этом сообщил экс-министр культуры Евгений Нищук.

"Это был не просто режиссер, выдающийся культурный деятель, философ. Я его называл "наш драматург". Трудно понять масштабы событий, которых касались его сердце и креатив. Мой большой друг. Огромная потеря для меня... Для всех нас", – написал экс-министр.

О причине смерти пока не сообщается.

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Сергей Проскурня – украинский театральный режиссер, продюсер, лауреат премии Национального союза театральных деятелей Украины "Эксперимент".

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С декабря 2007 года входил в команду министра культуры и туризма Украины Василия Вовкуна. Позже стал советником министра на общественных началах. Был художественным руководителем Одесского театра оперы и балета.

Также мы писали о том, что ночью 31 января во Львове умер отец всемирно известного украинского оперного певца и Героя Украины Василия Слипака – Ярослав Слипак.

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