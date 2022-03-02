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"Умереть или остаться в живых?": Минобороны обратилось к россиянам

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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2 марта, 16:02
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В Украине все было, есть и будет хорошо, потому что у нас сильные и независимые люди, которые вгрызаются в свою свободу
Минобороны обратилось к россиянам
Минобороны обратилось к россиянам / Фото: Коллаж: Сегодня

Главное управление разведки Украины обратилось к русским оккупантам. Кроме этого, призвало россиян подумать, что происходит на самом деле и стоит ли эта война смерти.

Об этом пишет пресс-служба Минобороны Украины.

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Цена "русского мира"

"На нашем официальном сайте мы выложили фотографии, которые как возможно точнее показывают цену твоего "русского мира", и то, как мы его тут встречаем. Вы зомбированы. У вас промыты мозги", – написали в пресс-службе Минобороны.

В Украине все было, есть и будет хорошо. Потому что у нас сильные и независимые люди, которые буквально вгрызаются в свою свободу.

"Вас же здесь ждет только смерть. Ваших солдат только по официальным данным погибло уже более 5840 "человек". Наша страна хочет жить в современном мире! Наш народ изъявил желание вступить в Европейский Союз, стать полноценным участником альянса НАТО. Какая угроза безопасности, о которой говорит ваш правитель?", – отметили в сообщении.

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В 21 веке никто не желает войны и смерти. Никто, кроме России. И только из-за каких-то убеждений одного "человека".

Если хотите жить на дне, то живите. Но нашу страну за собой не тяните.

11 000 рублей за жизнь

"Ваше руководство оценивает вашу жизнь в 11 000 рублей! О чем тут еще говорить? Именно столько оно готово выплатить твоей семье в случае признания тебя мертвым. Это в лучшем случае. А твою смерть еще нужно доказать. И твое тело еще для этого нужно найти. А тела твоих сослуживцев попросту даже никто не забирает. Вы никому не нужны. Поэтому вы можете так и остаться удобрять наш и без того плодородный чернозем", – написали в пресс-службе Минобороны.

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Или же сгорите внутри своей техники, не сделав даже единого выстрела, от рук наших операторов таких приспособлений, как Корсар, NLAW, SMAW-D или Javelin.

Если ты хоть чуть-чуть проходил военную подготовку, ты понимаешь что эти штуки делают с техникой. Никакой приваренный мангал сверху не помогает.

Гарантия безопасности от Украины

Руководство Украины очень либерально и щедро: оно гарантирует тебе безопасность в случае сдачи в плен, и даже готово заплатить тебе за это, и выкупить все твое снаряжение.

"Поэтому у вас еще есть время подумать что лучше: умереть как свинья непонятно за что или остаться живым. И поторопись, этого времени у тебя, оккупант, очень мало. Потому что даже пока ты читаешь это обращение, наши сотрудники работают по всей территории Украины и за ее пределами в поиске таких, как ты", – написали в Минобороны.

Путин вас убивает

Минобороны опубликовало фото погибших солдат. У многих из них не было никаких документов, поэтому пока есть возможность, то Украина может вернуть тела военных в Россию.

Ситуация на фронте

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