Умерла украинская диссидентка Раиса Руденко

На 81-м году жизни умерла украинская диссидентка, журналистка и правозащитница Раиса Руденко, жена писателя Николая Руденко.

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Об этом написал глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский в Facebook.

"Как только что сообщил глава Научного общества имени Сергея Подолинского, профессор Владимир Шевчук, сегодня днем отошла в вечность Раиса Руденко", – сообщил Сидоржевский.

Он отметил, что Раиса Афанасьевна была женой известного украинского писателя, прозаика, философа и экономиста, бывшего диссидента и многолетнего политического узника советских тюрем и концлагерей Николая Руденко, который умер в 2004 году.

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Раиса Афанасьевна Руденко (в девичестве – Каплун) родилась 20 ноября 1939 года в селе Петровка Синельниковского района Днепропетровской области.

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Она окончила заочное отделение библиотечного факультета Киевского института культуры и какое-то время работала секретарем директора и завотделом кадров в санатории в поселке Конча-Озерная под Киевом. Там она и познакомилась со своим будущим мужем Николаем Руденко, который обратился к ней как к квалифицированной машинистке с просьбой перепечатать рукопись его нового произведения – повести-феерии "Рожденный молнией".

Напомним, в ночь на вторник, 29 сентября, ушел из жизни легендарный украинский фотограф Виктор Марущенко, который боролся с тяжелым заболеванием.

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