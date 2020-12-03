Умершие от COVID рядом с живыми: что происходит в Одесской больнице?

Тела не вывозили более суток, а в ОГА говорят, что увиденное – фейк

Соцсети шокировали фотографии из Одесской больницы. Один из посетителей снял, как тела умерших от коронавируса лежат в коридорах и палатах просто рядом с пациентами стационара.

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Иван – не врач. Он передает медикаменты и продукты больным родителям жены. После первого визита в больницу был шокирован. Увидел вокруг тела умерших. На койках в палатах, рядом с пациентами и в коридорах. Новых больных не принимают, потому что мест нет.

Иван переживает, ведь родственники и так в тяжелом состоянии. А такие кадры сильно бьют по психике больных.

"Их вывозили более суток. Родители, когда все это заметили – началась паника. Начали нам звонить. И понимаете ситуацию: человек пришел лечиться – возле него лежит труп. Человек пошел кушать – в коридоре встречает труп", – говорит Иван Кудрявский, который посещает больных родственников.

На медиков не жалуются, но возмущен системой. Лекарств больным почти не дают, надлежащий уход – тоже, потому что персонала не хватает. А количество пациентов ежедневно растет.

Именно сюда – в одну из опорных больниц ежедневно доставляют больных COVID-19. Скорые выстраиваются во дворе. Однако оказать помощь каждому пациенту не всегда удается.

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Внимание! На фото изображены тела умерших. Не рекомендуется для просмотра впечатлительным лицам и детям, младше 18 лет:

Так на глазах у "Сегодня" выносят еще одно тело. В больнице говорят, действительно, не хватает сил и работников, чтобы сделать все вовремя.

"За сутки мы принимаем по 50 пациентов. Действительно, пациенты умирают, персонал не всегда успевает вовремя это сделать. Одновременно, существуют такие моменты, когда умирает пара пациентов", – говорит заместитель директора КП "Городская больница №5" Людмила Бирюкова.

В Одесском горсовете говорят: все медики задействованы на 100 процентов. Ежесуточно публикуют и количество свободных мест в больницах. А это от 30 до 50 коек на миллионный город. А вот в областной администрации заверили, что проблем с вывозом скончавшихся нет.

"Это очень несерьезно такие фейки выпускать. Люди, поймите: сегодня у нас работают морги. Да, действительно, на 47% они заполнены, но на сегодняшний день есть автобаза автосанитарного транспорта, который способен вывезти тело, и в этом проблем совершенно нет. Если это было сиюминутно, где тело не было убрано, я прошу прощения", – говорит Наталья Одарий-Захарьева, врио директора департамента здравоохранения Одесской ОГА.

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Но после кадров, которые облетели соцсети, изменилась только атмосфера в самой больнице. У входа постоянно дежурят нацгвардийцы, а пакеты от родственников принимают втихаря.

Внимание! На фото изображены тела умерших. Не рекомендуется для просмотра впечатлительным лицам и детям, младше 18 лет:

В Одессе ежедневно фиксируют около тысячи новых больных COVID-19. Однако мало кого это пугает. Летом все массово ринулись на отдых к морю. Даже образовывали километровые пробки на въезде в город. Клубы работали в обычном режиме и были переполнены. А во время карантина выходного дня толпы гуляли по центру города – без соблюдения какой-либо дистанции. А некоторые рестораны и спортзалы работали даже несмотря на запреты.

Видео: Сегодня

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