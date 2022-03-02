Умирайте от голода! Путин раздал своим солдатам провизии на три дня – видео допроса оккупанта

Президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за три дня. Именно такой запас провизии он раздал своим солдатам, отправив воевать на нашу землю.
Об этом говорится в очередном видео СБУ с допросом вражеского оккупанта.
По приказу высшего руководства РФ у захватчиков забрали телефоны и документы, выдали еды и воды на три дня и отправили воевать с Украиной.
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"Следовательно, кремлевский план блицкрига уже провалился. Мы на своей земле и будем защищать ее до последнего! Вместе победим!" – говорится в сообщении.
Ситуация в Украине 2 марта
- Утром 1 марта в Харькове ракета взорвалась на площади Свободы – центральной площади города. Там базировался волонтерский пункт. В домах повылетали стекла из окон, горел оперный театр. Было частично разрушено здание ОГА и прилегающие здания. Под завалами остались люди.
- Российский истребитель сбросил бомбу на завод подъемно-транспортного оборудования в Харькове. По словам очевидцев, есть жертвы.
- В результате очередного авиаудара России по Харькову вечером погибли пять мирных жителей. Снаряд попал прямо в жилой дом на проспекте Ново-Баварский.
- Поздно вечером 1 марта враг продолжил обстреливать Харьков. Новый авиаудар пришелся на танковое училище. Около 6 ракет прилетели в кадетский корпус. По предварительным данным, есть погибшие.
- Ночью 2 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по казармам летного училища в Харькове, расположенном на улице Клочковской, 228.
- Кроме того, в течение ночи практически по всей Сумской области велись уличные бои. В Тростянце вражеские русские войска заняли штаб и начали мародерство. Однако оккупанты деморализованы, часть из них сдается ВСУ, другие пытаются сбежать.
- Около 8:00 2 марта в Сумах раздался мощный взрыв в районе воинской части и артиллерийского училища.