Умирают за считанные минуты. COVID-19 становится агрессивнее

За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 696 жителей Украины

Пациентам может стать хуже за несколько минут / Коллаж "Сегодня"

В Украине с каждым днем растет количество заболевших COVID-19. Всего инфекцию подтвердили у 3 032 951 человека. Врачи утверждают, во время коронавируса человеку может стать хуже за считаные минуты.

Об этом идется в материале сайта "Сегодня".

Реклама

Нет времени на скорбь

Каждый день, к сожалению, в отделении бывают умершие от коронавируса. У врачей нет времени на скорбь: их ждут другие пациенты.

Ежедневный обход проходит в среднем час. Заведующий слушает больного, меряет давление и сатурацию.

"Сатурацию нужно мерить очень аккуратно и быстро. Человек же находится на кислороде. Чтобы померить сатурацию, маску нужно снимать, но человеку может стать плохо. Врач не должен упустить этот момент и сразу должен вернуть больному кислород. Это все очень серьезно", – утверждает завотделением в 5 клинической больнице Киева Валерий Батушкин.

Статистика коронавируса в Украине

За прошлые сутки, 4 ноября, в Украине зафиксировали 26 488 новых случаев COVID-19. А за предыдущую неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.

Реклама

Всего инфекцию подтвердили у 3 032 951 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 696 жителей Украины (всего – 70 842). Вылечить удалось 2 492 419 инфицированных (13 281 – за последние сутки).

Ранее мы писали: