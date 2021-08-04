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Умная обезьянка, у которой проблемы с сексом: Гордон "потроллил" путинского пропагандиста

4 августа 2021 11:24

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

История взаимных оскорблений у Гордона и российского пропагандиста богатая – для Соловьева украинский журналист как красная тряпка для быка

Гордон высмеял Соловьева. Коллаж "Сегодня"

Гордон высмеял Соловьева. Коллаж "Сегодня"

Журналист Дмитрий Гордон снова "проехался" по российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, отметив, что не обижается на него – он назвал его умной обезьянкой и сказал, что у того проблемы в сексуальной жизни.

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Об этом Гордон рассказал на телеканале "Украина 24".

По его словам, он много смотрит Соловьева, но не плюется от отвращения. Напротив, наблюдает за пропагандистом с интересом, "как за животными в зоопарке".

"Мне он интересен. Я справедлив даже к людям, которых не люблю – он очень талантливый человек. Но он находится на службе у государства. Будучи человеком циничным, он это делает за большие деньги, видимо. Настолько отвратительно, плохо по отношению к моей стране. Ко мне – это такое дело, я даже радуюсь, когда обо мне говорят плохо, потому что это поднимает мне рейтинг. Вот когда говорят о моей стране плохо, людях, которые в ней живут, мне это не нравится", – сказал Гордон.

У Соловьева проблемы с сексом?

В то же время украинский журналист заподозрил одну "серьезную проблему" у Соловьева.

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"Такая обезьянка дрессированная, которая забавляет, но умная обезьянка. Плюс я думаю, он просто испытывает какие-то проблемы в сексуальной жизни. И просто, когда говорит "Гордон" – он сразу кончать начинает. Поэтому меня это тоже радует, потому что я облегчаю жизнь еще одному человеку, если можно назвать его человеком", – заявил Гордон.

  • Известный украинский журналист Дмитрий Гордон давно известен своим троллингом российских пропагандистов, до которых спокойно, без истерик, доносит информацию об агрессии России против Украины.
  • Он даже периодически включается в эфиры российских каналов и рассказывает пропагандистам, как Россия напала на Украину, чтобы донести до российских зрителей правду о преступлениях Путина.
  • Но "особые" взаимоотношения у него с российским телеведущим Владимиром Соловьевым. Пропагандист регулярно вспоминает в своих шоу Гордона, а тот в ответ только радуется, что Соловьев его прославляет и поднимает рейтинг.

Как сообщали новости "Сегодня", Гордон предложил пропагандисту Соловьеву свою конфету. Журналист отправит пропагандисту "Гордона в шоколаде", чтобы тот сосал их вместе с политологом Вакаровым.

Также мы писали, как российская ведущая оговорилась в прямом эфире во время общения с Гордоном.

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