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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Уничтожены больше 150 единиц техники – озвучены огромные потери РФ

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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24 февраля, 16:21
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ВСУ отбили атаки на три города
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко обнародовал свежие данные о ходе войны с Россией и озвучил текущие потери оккупантов.

Как сообщил нардеп в своем Telegram-канале, по состоянию на 14:30 отбили Счастье, Мариуполь, Харьков.

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Сбито самолетов – 7

Вертолетов – 3

Сожжено техники – 140+

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Взято в плен – 16.

Кроме того, офицер Генштаба ВСУ Анатолий Штефан сообщил в Telegram, что на сумском направлении ВСУ уничтожили с помощью "джавелинов" 15 вражеских танков.

Пресс-служба Сухопутных войск ВСУ опубликовала соответствующее фото:

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Украинские дроны нанесли удар по войскам оккупантов

Нардеп Алексей Гончаренко также показал видео, как под обстрел украинских беспилотников попала первая гвардейская танковая армия РФ, пытавшаяся прорваться в Харьковскую область.

"Вот так "Байрактары" пи**ят русню! Под обстрел наших беспилотников попала 1-я гвардейская танковая армия РФ, которая уже несколько месяцев стояла у нашей границы и пыталась прорваться в Харьковскую область. Оккупантов разбивают один за другим", – сказал он.

Нападение России на Украину

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