Уничтожил десятки единиц вражеской техники: история Героя Украины Виталия Кучерявого

13 марта около 6 утра защитник погиб во время боя от артиллерийского снаряда

Виталий Кучерявый погиб в бою. Фото: коллаж "Сегодня"

Виталий Кучерявый – полковник ГНСУ, участник русско-украинской войны, погиб в ходе российского вторжения в Украину. Герой Украины получил орден "Золотая Звезда". Ему было 32 года.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Что известно о Герое?

Родился 7 августа 1989 в с. Водяное, Шполянский район, Черкасская область.

Окончил Национальную академию Государственной пограничной службы Украины им. Б. Хмельницкого.

Был начальником отдела КПВВ "Счастье" Луганского пограничного отряда.

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Как погиб Виталий?

В ходе российского вторжения в Украину отряд под командованием Виталия Кучерявого вступил в бой 24 февраля. В течение длительного времени подразделение успешно отбивало атаки врага.

13 марта около 6 утра Виталий Кучерявый погиб во время боя от артиллерийского снаряда.

Десятки единиц уничтоженной вражеской техники, взятые в плен враги, отбитые атаки и спасенные жизни побратимов – так проявил себя Виталий и возглавляемое им пограничное подразделение.

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Награды защитника

За совершение личных героических поступков, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач по охране и обороне государственной границы, указом президента Украины присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" (посмертно).

Указом президента Украины № 124/2022 от 10 марта 2022 года "О награждении государственными наградами Украины" — за личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге", был награжден орденом "За мужество" III степени.

Виталию было 32 года

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