Уникальная технология: украинец запустил первое производство бумаги из опавших листьев

Теперь экологичный материал превратят в пакеты, посуду и картон

/ Фото: Facebook

Украинец Валентин Фречка выпустил первые 1,5 тонны промышленной бумаги, изготовленной из опавших листьев. Теперь материал превратят в пакеты, посуду и картон.

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Об этом изобретатель написал в своем Facebook.

Автор технологии RE-leaf Paper рассказал, что идея перерабатывать листья у него появилась еще в школьные годы. Однако при ее реализации он столкнулся с рядом проблем, в частности, с отсутствием производственных мощностей, которые бы позволяли переделывать листья на волокно в промышленных масштабах.

"Но мы это сделали, и нашей вершиной на сложном пути стало производство первого промышленного тоннажа бумаги на основе опавших листьев, который наконец обладает необходимыми механическими характеристиками и соответствует предъявляемым требованиям", – отметил Фречка.

Как работает RE-leaf Paper?

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Технология предусматривает измельчение и очистку опавших листьев. После этого сырье варят в гигантских чанах, а впоследствии – удаляют влагу из полученной массы. В результате листья растягиваются и превращаются в гладкую бумагу.

В процессе переработки сырье нагревается только до 40 градусов, а значит, ни одно вредное вещество в воздух не испаряется.

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