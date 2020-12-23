Уникальное издание: нарушители пытались вывезти из Украины "Кобзаря" 1860 года (фото и видео)

Злоумышленники пытались вывезти из Украины уникальное прижизненное издание "Кобзарь" Тараса Шевченко. Однако провернуть дело не получилось, нарушителей поймали правоохранители.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что запланировал переправку раритета киевский посредник. Он действовал по заказу европейских "клиентов". Мужчина нанял курьера, который должен был вывезти историческую книгу через пункт пропуска "Ягодин".

Правоохранители обнаружили в личных вещах фигуранта спрятанный сборник поэтических изданий "Кобзарь" Т. Шевченко, датированный 1860 годом.

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По предварительным выводам, изъятое издание является одной из последних прижизненных публикаций автора. На аукционах в Европе эта книга может стоить от 50 000 долларов. Сейчас в Украине осталось только восемь экземпляров такого издания. Они считаются культурной и исторической ценностью для нашей страны.

Кроме того, у злоумышленника также нашли более 200 серебряных монет и украшений времен кельтской и Римской культур.

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После расследование все изъятое передадут в Музейный фонд Украины.

Напомним, ранее из Киева в Германию пытались вывезти культурные ценности.

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