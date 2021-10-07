Уникальное зрелище! На лимане в Одесской области заметили розовых фламинго (фото)

Розовые фламинго в Украине появляются не первый раз, ученые задаются вопросом, будут ли птицы зимовать

В Одесской области обнаружили стаю розовых фламинго. / Фото: Коллаж: Сегодня

В природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области заметили стаю розовых фламинго. Их появление фиксировали несколько раз за последние пару дней.

Об этом рассказал в своем Facebook биолог Иван Русев.

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Ученый насчитал 65 редких птиц. Их нашли на лимане Бурнас, неподалеку от села Тузлы. Они кочевали по мелям в поисках пищи.

"В это так находка – это же розовые фламинго! Они были не близко – метров 300. А ветер очень сильный, да и к тому же снимать квадрокоптер в этой зоне ограничено и блокируют полет квадрика. Но фотки все такие удалось сделать, хотя и не очень качественные", – рассказал Русев.

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В Одесской области зафиксировали стаю фламинго. Фото: facebook.com/Иван Русев

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Будут зимовать?

Останутся ли на зиму фламинго в Украине, Русев затрудняется отвечать. На вопросы в комментариях он сказал "неизвестно".

Однако он надеется, что розовые фламинго скоро загнездяться в нацпарке.

"Только нужно подготовить им специфические острова", – добавил биолог.

Когда первые фламинго прилетели в Украину?

В Украине фламинго – редкая залетная птица. Возможны случаи гнездования, которые наблюдалось впервые в 2017 году в районе Сиваша.

В начале сентября на Тузловских лиманах нашли стаю розовых фламинго. Много туристов потом приезжали на лиман, но увидеть птиц везло не всем.

Перелетный, кочевой и частично оседлый вид, фламинго распространен в Европе, Азии и Африке. Фламинго нуждаюсь особых экологических условий, гнездится на больших илистых площадях вблизи неглубоких соленых водоемов, имеющих островки, спокойных и богатых пищу ракообразных. Питаются фламинго мелкими ракообразными, моллюсками, личинками мух, одноклеточными водорослями, семенами некоторых растений.

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