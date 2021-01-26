Университет Драгоманова отреагировал на скандал с профессором-украинофобкой

Использование украинского языка в образовательном процессе и делопроизводстве является устоявшейся традицией, напомнили в вузе

Евгения Бильченко / Фото: Facebook

Первичная профсоюзная организация работников Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова отреагировала на скандал, возникший после украинофобских заявлений преподавательницы Евгении Бильченко. Ее посты в соцсетях назвали недопустимыми и неприемлемыми высказываниями против украинского языка, украинских граждан и украинского государства.

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Об этом говорится в официальном обращении главы профсоюза работников НПУ Ивана Горбачука, опубликованном на сайте вуза.

Руководство университета, студенческая общественность и профессорско-преподавательский состав университета в соцсетях осудили высказывания Бильченко как антиукраинские и антинародные, идущие вразрез с нравственными принципами и убеждениями коллектива вуза.

В университете напомнили, что "использование украинского языка в образовательном процессе и делопроизводстве является устоявшейся традицией и нравственными убеждениям членов коллектива университета, который отстаивает позиции выполнения всех норм и требований Конституции и языкового законодательства в Украине".

Поэтому значительная часть студентов, представителей студенческих самоуправляющихся организаций и профессорско-преподавательского состава высказались за недопустимость работы преподавателя с такими убеждениями в НПУ имени М. П. Драгоманова.

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"Несмотря на остроту вопроса, значительный общественный резонанс и вред имиджу заведения, университет будет действовать в соответствии с действующим законодательством", – подчеркнул председатель профсоюза вуза.

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А совет старейшин НПУ имени М. П. Драгоманова просит всех, кто ознакомился с сообщениями Бильченко, не делать поспешных обобщений относительно качества университетской профессуры вуза.

Однако в вузе признают, что "факт появления подобных публикаций Е. Бильченко обостряет необходимость усиления внимания к формированию, в тому числе личным примером, такой личности украинского учителя, который будет способен развивать независимое, демократическое, свободное, справедливое и красивое государство".

Напомним, преподаватель кафедры культурологии и философской антропологии Евгения Бильченко обвинила украинскую власть в фашизме и тоталитаризме из-за закона об украинском языке в сфере обслуживания.

В ответ студентка магистратуры Мария Прошковская попросила администрацию вуза об ее отчислении из-за антиукраинских месседжей преподавателя.

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