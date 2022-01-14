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Падающие новогодние елки и отключение света: что в Украине натворила непогода (фото, видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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14 января, 19:49
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На территории нашей страны бурлит шквальный ветер, а в некоторых регионах на дорогах образовался гололед
Украину атаковала непогода. Фото: коллаж "Сегодня"
Украину атаковала непогода. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 14 января, в Украине разбушевалась непогода. За день на территории нашей страны шквальный ветер повалил деревья, а также без электричества остались несколько населенных пунктов.

Подробнее о том, что натворила непогода в Украине, читайте далее в материале "Сегодня".

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В Носовке Черниговской области от сильных порывов ветра упала елка в центре города. Устанавливать елку назад уже не будут – ее разберут.

В Носовке упала елка. Фото: Facebook

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Упала елка и в центре Коропа Черниговской области. Сейчас кран убирает ветки дерева, но снова ставить главную красавицу уже не будут.

К слову, во время падений деревьев никто не пострадал.

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В Коропе упала елка. Фото: Facebook

Ровно атаковала плохая погода. В городе, несмотря на зиму, начались молния и гром.

Несмотря на зимнюю пору, в Ровно 14 января была молния и гром. Кроме того, начался град, который быстро закончился.

После града пошел снег с дождем и город накрыло облаками.

Также на улице можно наблюдать сильный ветер, из-за которого колеблются электропровода.

"Ветер настолько мощный, что слышны сигнализации автомобилей", – сообщают очевидцы.

В Ивано-Франковской области по состоянию на 14 января без электричества остались пять сел, еще три – частично обесточены. Это связано с плохими погодными условиями – сильными порывами ветра.

Из-за падения веток деревьев на провода полностью без электроснабжения остались села Коленки и Репужинцы Чернелицкой территориальной общины, Михальче Городенковской общины, Снидавка Косовской общины и село Залужье Рогатинской общины.

Кроме того, отчасти обесточены населенные пункты Далешево и Чернелица Городенковского района и Татаров.

В Черниговской области 14 января начали фиксировать сильный ветер и ухудшение погодных условий. По состоянию на вечер обесточено большинство участков электросетей области. Так, в регионе без света остались 77 населенных пунктов.

В Черкассах в парке "Сосновый бор" ветер повалил дерево.

В Киеве на Куреневке возле детской поликлиники от сильного ветра упала старая липа. Инцидент произошел возле детской поликлиники Подольского района по улице Копыловская, 1/7. В результате ЧП никто не пострадал.

В Киеве от сильного ветра упала старая липа. Фото: "Ху**ый Киев"

В Черновцах также вскоре может упасть главная елка города.

В Черновцах также вскоре может упасть главная елка города. Фото: "Ху**ые Черновцы"

В Сумской области в 14 селах, а также на одной из улиц в Сумах, Шостке, на 10 улицах в Конотопе и Николаевке на Белопольщине – ликвидируют аварийные отключения электроэнергии. Аварии произошли в результате погодных условий.

По состоянию на вечер 14 января без электроэнергии:

  • Николаевка на Белопольщине
  • села Бочечки, Новомутин, Прилужье Конотопского района и в самом Конотопе на 10 улицах
  • села Верхняя Сыроватка и Новоселица Сумского района
  • в Сумах улица Полевая
  • села Заклимок, Беловод, Владимировка, Диброва, Коновалы, Сулимы и Хмелев Роменского района
  • села Клишки и Холодовщина Шосткинского района и Студенческой улице Шостки

В Киеве на Елены Пчилки порывом ветра вырвало рекламный щит, разбивший лобовое стекло в машине.

В Киеве порывом ветра вырвало рекламный щит. Фото: "Киев Оперативный"

В Киеве на Пражской из-за сильного ветра упал рекламный борд. К счастью, никого не задело.

Украину резко атакует непогода

В Украине 14 и 15 января синоптики прогнозируют плохие погодные условия. Так, на территории нашей страны ожидается шквальный ветер.

14-15 января в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а на дорогах, кроме юга, будет гололед и І уровень опасности – желтый.

Кроме того, 14 января днем в нашей стране, кроме южной части, ожидаются порывы ветра 25-27 м/с и II уровень опасности – оранжевый.

Такие погодные условия могут привести к усложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах.

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