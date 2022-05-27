Украина
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
❗ Угроза котла на Донбассе 🎬 Канны 2022 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

УПЦ открестилась от патриарха Кирилла и предлагает диалог ПЦУ – заявление

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 мая, 20:21
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Церковь приняла свое решение касательно вторжения России в Украину

Собор Украинской Православной Церкви рассмотрел вопросы церковной жизни, возникшие в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины. Об этом говорится на страниц в Facebook.

Что принял собор

Собор осуждает войну как нарушение Божьей заповеди "Не убивай!" (Исх.20:13) и выражает соболезнование всем, кто пострадал в войне.

Реклама

Собор обращается к власти и власти Российской Федерации с просьбой продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие.

Выражаем несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине.

Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской Православной Церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской Православной Церкви.

Реклама

Собор утверждает постановления Соборов епископов Украинской Православной Церкви и решения Священных Синодов Украинской Православной Церкви, заседания которых состоялись после последнего Собора Украинской Православной Церкви (8 июля 2011 года).

Собор одобряет деятельность Управления делами и Синодальных учреждений Украинской Православной Церкви.

Собор имел размышления о восстановлении мировоззрения в Украинской Православной Церкви.

Реклама

Собор считает целесообразным предоставить епархиальным архиереям право самостоятельно принимать решения по тем или иным вопросам епархиальной жизни, принадлежащих к компетенции Священного Синода или Предстоятеля Украинской Православной, с последующим, при восстановлении возможности, информированием священноначалия.

Собор выражает глубокое сожаление в связи с отсутствием единства в украинском Православии. Существование раскола Собор воспринимает как глубокую болезненную рану в церковном теле. Особенно досадно, что последние действия Константинопольского Патриарха в Украине, следствием которых стало образование "Православной Церкви Украины", лишь углубили недоразумения и привели к физическому противостоянию.

Собор не теряет надежды на возобновление диалога.

Чтобы диалог состоялся, представителям ПЦУ необходимо

  • прекратить захват храмов и принудительные переводы приходов Украинской Православной Церкви.
  • осознать, что их канонический статус, как он зафиксирован в "Уставе Православной Церкви Украины", фактически неавтокефальным и значительно уступает свободам и возможностям в реализации церковной деятельности, которые предусмотрены Уставом об управлении Украинской Православной Церкви.
  • решить вопрос каноничности иерархии ПЦУ, ведь для Украинской Православной Церкви, как и для большинства Поместных Православных Церквей, вполне очевидно, что для признания каноничности иерархии ПЦУ необходимо восстановление апостольской наследственности ее епископов.
  • Собор выражает глубокое убеждение, что залогом успеха диалога должно стать не только желание к восстановлению церковного единства, но и искреннее стремление выстраивать свою жизнь на основе христианской совести и нравственной чистоты.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Дипломатический фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 27 мая
1
Личный состав 29750
Личный состав
2
Самолеты 206
Самолеты
3
Вертолеты 170
Вертолеты
4
Танки 1322
Танки
5
ББМ 3246
ББМ
6
Артиллерия 623
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 201
РСЗО
9
БПЛА 503
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2226
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Знакомьтесь, Бакс – пес породы бельгийская овчарка. Брошенную оккупантами собаку нашли и приручили украинские нацгвардейцы, и теперь Бакс - на стороне Украины. За месяц выучил команды на украинском языке и уже приступил к службе в Николаевской области.
История четвероногого бойца
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

28714.94

Bitcoin Cash (BCH)

175.09

Binance Coin (BNB)

301.66

Ethereum (ETH)

1749.53

Litecoin (LTC)

62.14

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
-
-
48,90
56,00
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
56,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,32 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.32

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять