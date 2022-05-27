УПЦ открестилась от патриарха Кирилла и предлагает диалог ПЦУ – заявление

Собор Украинской Православной Церкви рассмотрел вопросы церковной жизни, возникшие в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины. Об этом говорится на страниц в Facebook.
Что принял собор
Собор осуждает войну как нарушение Божьей заповеди "Не убивай!" (Исх.20:13) и выражает соболезнование всем, кто пострадал в войне.
Собор обращается к власти и власти Российской Федерации с просьбой продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие.
Выражаем несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине.
Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской Православной Церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской Православной Церкви.
Собор утверждает постановления Соборов епископов Украинской Православной Церкви и решения Священных Синодов Украинской Православной Церкви, заседания которых состоялись после последнего Собора Украинской Православной Церкви (8 июля 2011 года).
Собор одобряет деятельность Управления делами и Синодальных учреждений Украинской Православной Церкви.
Собор имел размышления о восстановлении мировоззрения в Украинской Православной Церкви.
Собор считает целесообразным предоставить епархиальным архиереям право самостоятельно принимать решения по тем или иным вопросам епархиальной жизни, принадлежащих к компетенции Священного Синода или Предстоятеля Украинской Православной, с последующим, при восстановлении возможности, информированием священноначалия.
Собор выражает глубокое сожаление в связи с отсутствием единства в украинском Православии. Существование раскола Собор воспринимает как глубокую болезненную рану в церковном теле. Особенно досадно, что последние действия Константинопольского Патриарха в Украине, следствием которых стало образование "Православной Церкви Украины", лишь углубили недоразумения и привели к физическому противостоянию.
Собор не теряет надежды на возобновление диалога.
Чтобы диалог состоялся, представителям ПЦУ необходимо
- прекратить захват храмов и принудительные переводы приходов Украинской Православной Церкви.
- осознать, что их канонический статус, как он зафиксирован в "Уставе Православной Церкви Украины", фактически неавтокефальным и значительно уступает свободам и возможностям в реализации церковной деятельности, которые предусмотрены Уставом об управлении Украинской Православной Церкви.
- решить вопрос каноничности иерархии ПЦУ, ведь для Украинской Православной Церкви, как и для большинства Поместных Православных Церквей, вполне очевидно, что для признания каноничности иерархии ПЦУ необходимо восстановление апостольской наследственности ее епископов.
- Собор выражает глубокое убеждение, что залогом успеха диалога должно стать не только желание к восстановлению церковного единства, но и искреннее стремление выстраивать свою жизнь на основе христианской совести и нравственной чистоты.