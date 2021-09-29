Упорядочение государственных праздников: станет ли больше в Украине выходных (видео)

Свои предложения к законопроекту все желающие могут предлагать до 2 октября

Инициаторы законопроекта говорят: праздников много, они разные по статусу и назначать их может сразу несколько органов. Коллаж "Сегодня".

Ханука, Курбан-байрам и День Перуна – эти праздники вскоре могут стать официальными выходными в Украине. На обсуждение общественности предлагают законопроект о пересмотре праздничного календаря, зато в этом документе собираются отменить дополнительный отдых, если праздник пришелся на субботу или воскресенье. Неужели для украинцев будет меньше официальных выходных – говорится в сюжете "Сегодня".

Новые выходные дни

Каникулы осенью и весной. А еще – карантины и праздники. И хотя дети радуются, опытный педагог говорит: отдыхаем много.

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"Понятно, что все эти отработки выходных там по субботам, они не слишком эффективны. Неизбежно возникает вопрос перегруженности детей", сказал заслуженный учитель Украины Виктор Громов.

А вот кто испытывает эффект даже от одного дополнительного выходного – это рестораторы. Когда приходится три-четыре нерабочие дни подряд – доходы растут в среднем на 20%.

"Мы приток людей чувствуем, люди могут себе позволить отдохнуть например в воскресенье, Более разрешено употребление алкогольных напитков, потанцевать, праздновать, петь караоке-то дольше, потому что не нужно рано вставать", – сказала совладелица сети ресторанов Оксана Середюк.

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Отдых, заработок – это хорошо, но с праздничными днями надо навести порядок

"У нас сейчас полный бардак с праздниками в стране. главная цель закона – это упорядочить систему праздников: четко определить где заканчивается компетенция верховного совета, где компетенция президента, где министров, чтобы кто-то отвечал за профессиональные праздники, кто-то за траура, а кто-то за негосударственные праздники", – говорит председатель института национальной памяти Антон Дробович.

Инициаторы законопроекта говорят: праздников много, они разные по статусу и назначать их может сразу несколько органов. А так быть не должно.



"Документ выделяет профессиональные праздники. Определяет 12 государственных и 13 международных праздников. 9 траурных и скорбных дней. А еще вводит 17 традиционных праздников, среди которых например День Перуна, Курбан-Байрам и Рош а-Шана", – объясняет журналист Вера Качмар.



Эти дни выделили как традиционные по просьбе официальных религиозных общин, которые есть в Украине. Их представители могут у работодателя в течение года попросить три бесплатные дополнительные выходные, чтобы отметить свои праздники.

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"Это люди, которые платят налоги, они являются гражданами Украины у них есть перечень праздников, которые по их религиозным правилам являются нерабочими днями. А в государстве нашей они не значится. А еще закон предлагает отменить перенос выходного, если праздник приходится на субботу или воскресенье. Таких сейчас 11-ть", – подчеркивае Дробович.

В Минкульте объясняют – решение приняли, опираясь на опыт европейских стран. Если 1 мая будет приходиться на воскресенье, то понедельника, 2 май, будет рабочим днем. Перенос выходного дня предлагаем оставить для некоторых традиционных праздников, а именно: Нового года, Рождества Христова – 25 декабря и 7 января, Пасхи, Дня Святой Троицы. Правда, 8 марта и 1 мая в проект закона таки указаны как выходные. Еще один нерабочий день в календаре появится 28 июля – это День украинской государственности. Свои предложения к законопроекту желающие могут предлагать до 2 октября. А на голосование документ попадет в лучшем случае за полгода, говорят в Институте нацпамяти.

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