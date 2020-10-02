Уруский: На техническую неисправность Ан-26 наложился человеческий фактор

На техническую неисправность самолета Ан-26, который разбился под Харьковом, наложился человеческий фактор.

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Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил вице премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, председатель Государственной комиссии по расследованию обстоятельств авиакатастрофы самолета Ан-26 Олег Уруский.

Он отметил, что есть много вопросов и к организации полетов в самом вузе, и к поведению экипажа.

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