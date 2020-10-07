Уруский назвал причину отказа двигателя разбившегося самолета Ан-26

Катастрофа Ан-26 под Харьковом произошла из-за технической неисправности в одном из блоков системы управления двигателя. Также были грубые нарушения в организации полетов.

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Об этом написал в Facebook вице-премьер-министр, председатель государственной комиссии по выяснению причин и обстоятельств катастрофы Олег Уруский.

Накануне он посетил военную часть А4104, где заслушал доклад глав трех подкомиссий по расследованию авиакатастрофы – авиационной, летной и технической.

"На сегодняшний день можно констатировать, что по результатам расшифровки бортовых самописцев полностью восстановлен трагический шестой полет самолета Ан-26Ш, а также установлено содержание переговоров, как между членами экипажа, так и с руководством полетов. Установлена ​​техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по "ИКМ" (измеритель крутящего момента). Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя. Также расследование показало наличие грубых нарушений, как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом", – заявил Уруский.

Чиновник подчеркнул, что семьи погибших в катастрофе начнут получать выплаты ориентировочно после 15 октября.

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Напомним, 25 сентября вблизи города Чугуев (Харьковская область) на расстоянии около 2 км от военного аэропорта произошло падение самолета Ан-26 Вооруженных сил Украины с последующим возгоранием. Всего на борту находились 27 человек (7 членов экипажа и 20 курсантов). В результате катастрофы сразу погибли 25 человек, еще один скончался позже в больнице. Одному курсанту удалось выжить. Смотрите фото всех погибших при крушении Ан-26.

6 октября в Харькове состоялась церемония прощания с погибшими в катастрофе, на которой присутствовал и президент Зеленский.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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