Уруский объяснил, нужны ли Украине американские истребители F-35

Вице-премьер-министр по вопросам оборонной и стратегической промышленности Олег Уруский предпочитает, чтобы Украина сейчас делала ставку на свои боевые самолеты, вместо закупки американских истребителей F-35. Более того, можно было бы сделать ставку и на ударные беспилотники.

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Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

Украина не может сама разрабатывать новую боевую авиацию – нет ни технологий, ни специалистов, ни финансов. Однако, по его словам, у нашей страны еще есть некий запас времени, чтобы использовать свои самолеты, например, модернизируя их.

"Есть, кстати, такие предложения и от иностранных партнеров. Решение о закупке боевой техники иностранного производства должно обсуждаться на серьезном уровне, такие концептуальные вещи должно рассмотреть правительство, а окончательное решение принимать СНБО во главе с президентом. Заказчик, в данном случае Минобороны и Генштаб, должен понимать тот уровень боевых действий, который будет через 10-15 лет, и стоит ли вообще это делать. Возможно, уже сейчас надо вкладываться в беспилотные летательные аппараты, которые будут серьезной компонентой ведения боевых действий в будущем. Они уже являются такими, как показывает практика", – сказал Уруский.

Вице-премьер предположил, что как вариант Украина могла бы сосредоточить свое внимание на разработке сил сдерживания, а не вкладывать серьезные деньги в иностранные боевые летательные аппараты.

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"Я считаю, что мы должны жить сегодняшним днем. Наша боевая авиация еще позволяет решать те вопросы, которые перед нами стоят на сегодняшний день. А поскольку средства сдерживания мы можем делать собственными силами, то я считаю, что мы должны именно это делать. И будем делать. В то же время мы должны постепенно приобретать современное вооружение, которое позволит нам обеспечить суверенитет и территориальную целостность нашей страны в войнах будущего", – добавил чиновник.

Ранее сайт "Сегодня" публиковал материал о том, сможет ли украинская авиация защитить небо. Военному руководству страны известно, что существует вероятность применения Россией авиации. В то же время военные отмечают, что украинские истребители, штурмовики и бомбардировщики способны выполнять задачи в рамках АТО, а вот в случае полномасштабного российского военного вторжения у нас возникнут большие проблемы.

Также мы писали, как в Украине обновляют авиацию ВСУ. Ожидается, что наши бомбардировщики смогут обходить ПВО, а самолеты-разведчики обнаружат даже замаскированные объекты.

Учения авиации ВСУ на Донбассе

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