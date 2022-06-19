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Ушли воевать всей семьей и пообещали удивить армию секретным ноу-хау

Репортаж
Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня
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19 июня, 06:24
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Целая семья с Востока Украины вместе с итальянским миллионером и девушкой из Питера бьют врага в составе 68 отдельной егерской бригады
Два брата вместе с отцом воюют вместе с девушкой из Питера с позывным "Гайка"
Два брата вместе с отцом воюют вместе с девушкой из Питера с позывным "Гайка" / Фото: Коллаж: Сегодня

В украинской армии на востоке страны есть воинское формирование, в котором служит целая семья – отец с двумя сыновьями. Как стало известно, речь идет о 68-й отдельной егерской бригаде. Мы выяснили подробности того, как эта семья воюет с российскими оккупантами.

"Это правда. Я, мой брат и наш отец служим в одном взводе, – говорит один военнослужащий этой бригады Сергей. – История нашей семьи такая: папа развелся с мамой, когда я был совсем маленьким. Так вышло, что мама пропала безвести, меня воспитывала тетка. Отец жил с другой семьей. Спустя годы, где-то в 2017-м или 2018-м, я узнал о том, что у меня есть брат. Нашел его случайно, по фамилии. Спросил у него о том, не Женей ли зовут его отца. Он подтвердил, но даже после этого долгое время мы не могли с ним, братом, встретиться, потому как я восьмой год на войне. Встретились мы с ним в январе".

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Пошел в военкомат следом за братом

По словам Сергея, после того, как началось полномасштабное вторжение России, он сразу пошел в военкомат.

"Об этом узнал мой брат. Рассказал, что свою семью отправил в Польшу, а сам служит в территориальной обороне. Я позвал его служить к себе. Чуть позже обо всем этом узнал наш отец. Он, кстати, в свое время, воевал в Афганистане, у него есть неплохой боевой опыт. Он позвонил брату и сказал, что хочет к нам. Брат тогда мне сказал, что старик хочет к нам, рвется в бой. Командир батальона разрешил", – говорит Сергей.

В 68-й бригаде уточнили, что отец этих парней на самом деле достаточно эмоционально отреагировал на то, что оба они защищают Украину. "Сыновья воюют, а я, что, буду дома отлеживаться? Отцу без сыновей нельзя", – приводит его слова пресс-служба бригады.

"В итоге служим все втроем, постоянно все вместе выполняем боевые задачи. Я, как командир взвода, как старший, к своей семье отношусь строже, но стараюсь отца беречь, ему 57 лет. Все мы – пехота. Кстати, у нас есть одно техническое ноу-хау, о котором мы будем готовы рассказать после войны. Такого ни у кого нет, но сейчас рассказывать нельзя. Все мы очень любим Украину и будем рвать врага до конца", – говорит Сергей.

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Служат вместе с итальянским миллионером и девушкой из Питера

К этому Сергей добавляет, что в их бригаде на себя обращает внимание не только их семья, но и один из итальянских миллионеров.

"Этот человек – уроженец Украины, но долгое время жил в Италии. Бросил все и приехал к нам. Скоро наша бригада расскажет о нем".

В той же бригаде служит девушка с позывным Гайка. Она – коренная россиянка, родилась в Санкт-Петербурге, долгое время жила в Мариуполе, потом переехала в Киев.

Сергей, кстати, из Северодонецка. У многих здесь есть причины, за что мстить врагу. Говорят, это помогает воевать.

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Ранее мы сообщали о том, как профессор Ужгородского национального университета, воюя, читает лекции из окопов.

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