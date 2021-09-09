Усиление карантина: только треть школ не вернутся на дистанционное обучение

Условие работы школ – вакцинация учителей. Большинство педагогов Украины не иммунизировались

От вакцинации учителей зависит работа школ. Фото Reuters/Скриншот видео

В желтую зону уже с понедельника 13 сентября, и это единственный способ спастись от локдауна. С таких заявлений начинает премьер заседание правительства.

В Украине стремительное распространение коронавируса. С начала сентября с каждым днем растет количество больных, госпитализированных и умерших от ковида. К примеру, за последнюю неделю больных в Киеве стало больше на 20%. А вот в Одесской области, Львовской и Днепропетровской – более чем на 100%, говорится в новостях "Сегодня"

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Сегодня у нас более двух с половиной тысяч больных. За исключением выходных, такие цифры фиксируют каждый день. По сравнению с пиками ковида, эта цифра может показаться незначительной. Однако настораживает динамика, которая стремительно растет. Теперь каждый пятый больной украинец госпитализирован. Если в начале августа было занято более трех тысячи коек, то теперь – почти семь.

Желтая зона на работу общественного транспорта не повлияет, уверяют в правительстве. Запретят массовые мероприятия, в учреждения культуры будут пускать на 50% мест. Школы будут работать только те, где вакцинированных работников – 80%.

Вакцинация в школах

Образцово-показательная в смысле вакцинации школа в городе Золотоноша Черкасской области. здесь привиты 99,9% учителей. Из сотни работников только двое не получили вакцин, и то по рекомендации семейных врачей. Иммунизировались все без принуждения.

"Родители очень жалуются на дистанционное обучение. Конечно, что такое урок проходит в классе и что такое урок проходит дистанционно. Это небо и земля – скажем так. И поэтому мы решили, чтобы наши ребята учились в стенах школы", – говорит заместитель директора по учебно-воспитательной работе Золотоношской специализированной школы № 2 информационных технологий Людмила Бондаренко.

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Впрочем, таких школ в Украине только треть.

"31% завершили вакцинацию полностью и 58% хотя бы одной дозой. Сейчас вообще гораздо меньше работников школ вакцинированы. Лучше всего – это Киевская область, там более 50% работников школ вакцинированы", – объясняет начальник Главного управления общего среднего и дошкольного образования МОН Украины Юрий Кононенко.

Плачевная ситуация на Черниговщине. На целую область там вакцинированы почти все работники только в одной школе. Остальные же переведут на дистанционку. Родители – возмущены.

"Что мешает учителям вакцинироваться? Я просто не могу понять этого. Это более образованные люди, чем среднее общество наше", – возмущается Черниговский городской голова Владислав Атрошенко.

В правительстве уверяют – будет ли дистанционка, зависит от самих работников школ. И заставлять иммунизироваться их никто не будет, как и не будут штрафовать. Перейдет ли страна в желтую зону , станет известно уже завтра вечером – после заседания специальной комиссии.

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Какие ограничения ожидают украинцев