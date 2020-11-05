Как будут работать больницы Киева и откроют ли мобильные госпитали после усиления карантина

В случает открытия ковидного госпиталя, принимать туда будут только тяжелых больных

За минувшие сутки в столице зарегистрировано рекордное число заболевших коронавирусом – 983 человека, а в Украине – 9850 заразившихся.

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Кабинет министров в пятницу, 6 октября, рассмотрит новые карантинные ограничения. Минздрав уже внес свои предложения по карантину в Кабмин. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. Изменения коснутся детсадов и школ.

В "красную зону" Киев может попасть, если заболеваемость будет на уровне более 320 случаев на 100 тысяч населения на протяжении 14 дней. Специалисты отмечают, что сейчас наблюдается значительный рост по этим показателям.

Сайт "Сегодня" выяснял насколько Киев близок к тому, чтобы открывать инфекционный госпиталь во Дворце Спорта. И насколько столица далека от "красной зоны".

Где могут открыть госпиталь

В департаменте муниципальной безопасности КГГА пока знают точное место и время, когда будет развернут такой госпиталь.

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Ранее озвучивались три локации: Международный выставочный центр на Броварском проспекте, один из павильонов Выставочного центра на ВДНХ и помещение Дворца Спорта.

"Пока это теоретические расчеты. Этот вопрос только обсуждается. Конкретных шагов и решений по оборудованию такого госпиталя у нас пока нет", – пояснил сайту "Сегодня" Роман Ткачук, директор департамента муниципальной безопасности КГГА.

Кто принимает решение об открытии мобильных госпиталей

Как пояснили нам в Госпродпотребслужбе Киева, решение о развертывании инфекционного госпиталя в столице будет приниматься на уровне Кабинета министров Украины и МОЗ. Но пока окончательного решения, где будет открыт такой госпиталь нет.

Сейчас столица справляется силами коммунальных медицинских учреждений.

"На данный момент в городе развернуто 3900 коек для приема больных. Их заполняемость составляет 62 %. В перспективе еще планируется увеличение коечного фонда на 400 единиц. Поэтому при наличии такого коечного фонда, медперсонала и оборудования, рано рассматривать возможность развертывания инфекционного госпиталя. Решение будет приниматься на уровне правительства и МОЗ", – заявил сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

Как будут принимать больных

По словам Рубана, в случае развертывания такого госпиталя, в нем будут принимать больных Киева и Киевской области, в том числе, тех кто работает в Киеве, но не имеет прописки.

"Будут принимать пациентов, как и сейчас принимают – со средней и тяжелой формой заболевания. Те, кто переносит болезнь в легкой форме – лечатся на самоизоляции дома", – добавляет Олег Рубан.

По коечному фонду столица пока не попадает в "красную зону" – заполняемость коек держится месяц на уровне 60-70% и не превышает норму в 75%.

Что изменится в больницах

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В случае ужесточения карантина в столичных больницах автоматически увеличивается коечный фонд, состав медицинского персонала и лабораторная диагностика.

Сейчас Киев находится в "оранжевой зоне". Согласно постановлению Кабмина, в городе приостановлена плановая госпитализация.

То есть, если вы два года планировали сделать плановую операцию по замене сустава и хотите ее сделать сейчас, то вам откажут в этом. Но в тоже время, если у человека аппендицит или он сломал ногу, его госпитализируют.

Если столица перейдет в "красную зону" карантина, то действия запретов "оранжевой зоны" остаются в силе.

Ранее мы сообщали, что в Киевском метрополитене с 5 ноября усиливают контроль за соблюдением масочного режима. За соблюдением карантинных мер будут следить сотрудники "Муниципальной охраны".

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Пассажиры пренебрегают правилами и игнорируют масочный режим в подземке. А между тем установлено, что 30% инфицирования коронавирусом происходит именно в общественном транспорте города. И чтобы не закрывать метро, необходимо навести там порядок.

Тем временем украинцы уже устали от затянувшегося адаптивного карантина. У многих уже не выдерживают нервы – люди просто боятся обанкротиться от возможных "карантинных каникул". Возле Ковеля люди перекрыли международную трассу, как это происходило, смотрите в нашем сюжете:

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