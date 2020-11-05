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Закроют, но не все – как изменится работа ТРЦ после ужесточения карантина

5 ноября, 13:21

Виталий Андроник Виталий Андроник

В торгово-развлекательных центрах хотят закрыть некоторые площадки

Минздрав предлагает Кабинету министров усилить карантин в Украине. Ограничения хотят ввести и для торгово-развлекательных зон. Об этом 5 ноября рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Ограничения будут касаться ограничения деятельности зон питания, детских комнат и развлекательных зон в торгово-развлекательных центрах. Мы хотим, чтобы в торгово-развлекательных центрах работали исключительно магазины для того, чтобы люди могли купить необходимые им вещи и чтобы это не влияло на экономику нашей страны", – сказал Ляшко на пресс-брифинге.

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Согласно действующему постановлению Кабмина, в "красных зонах" ТРЦ запрещается работа всех магазинов, фудкортов, развлекательных зон, кроме продуктовых маркетов и аптек. Ресторанам и кафе разрешается работать на доставку заказов.

В пятницу, 6 ноября, должно пройти внеочередное заседание Кабмина, на котором будут решать вопросы об ужесточении карантина.

Ранее Виктор Ляшко заявил, что аптеки и магазины будут принимать пожилых людей в отдельное время. По словам врача, большинство летальных случаев происходит среди граждан категории 50+.

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карантин магазины Минздрав трц

Источник: Сегодня

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