Услышать родную сестру-двойняшку: шестилетняя Кристина получила шанс на полноценный слух

Они неразлучны с первых минут жизни. Двойняшки Даша и Кристина все делают вместе и очень похожи друг на друга. Кроме одного. В четырехлетнем возрасте Кристина так и не научилась говорить. У нее – недостаток слуха. "Сегодня" узнавали, как помогли девочке и получится ли у нее пообщаться с сестрой.

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Родители называют ее шилом! И неудивительно – четырехлетняя Кристина ни минуты не сидит на месте.

"Она веселая, энергичная, шустрая ребенок!" – говорит мама Кристины Марина Войтенко.

Маму девочка от себя не отпускает ни на шаг. Разве что тогда, когда находится рядом с сестрой-двойняшкой. Тогда это энергия в квадрате, говорит Марина. От рождения между девочками прочная связь – они все делают вместе.

"Друг без друга не могут. Они даже когда в реанимации лежали, десять дней, если что-то в одной заболело, буквально через пять минут заболело и у второй", – говорит Марина.

И болеют, и радуются – вдвоем! За одним лишь исключением. Кристина, которая появилась на свет на несколько минут раньше сестры – не слышит.

"Я думала – так как они двойня, недоношенные дети, то ребенок отстает. Но исполнилось четыре года, и одна – говорит, а вторая – не хочет", – говорит мать Кристины Марина Войтенко.

Видео: Сегодня

Специалисты считают, что недостаток слуха у ребенка – врожденный.

"При такой степени ребенок самостоятельно разговаривать без слуховых аппаратов не будет, потому что она слишит только очень громкие звуки", – объясняет врач-сурдолог Элона Чернова.

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Слухопротезирование может помочь Кристине жить полноценно, например, пойти в обычную школу.

"Я считаю, что такие дети должны учиться в обычной школе. И надо делать все возможное, чтоб школы были адаптированы. У нее же есть сестренка-близняшка, совсем бы не хотелось, чтоб они пошли в разные школы", – признается врач-сурдолог Илона Чернова.

От мечты к реальности – один шаг. Это – высокочувствительные слуховые аппараты, которые стоят слишком дорого для обычного семьи.

"Так как эти аппараты не из дешевых, то я искала в интернете, и нашла Фонд Рината Ахметова. Связалась с "горячей линией", и так мы начали общаться. Спасибо Ринату Ахметову, что нам так помогли!" – говорит мама Кристины Марина Войтенко.

Кристина – одна из почти 190 детей, которые получили слуховые аппараты в рамках проекта "Теперь я слышу". Благодаря такой помощи девочка услышит голос близкого человека, сестрички, которая неохотно отпустила Кристину к врачу.

"Я говорю – я тебе привезу Кристину назад, она приедет со слуховыми аппаратами, она будет тебя слышать, ты будешь к ней говорить. Она говорит "хорошо, тогда пусть едет!" – рассказывает мама девочек Марина Войтенко.

Ранее "Сегодня" писали о том, что благодаря Фонду Рината Ахметова шестилетний Родион обрел шанс на полноценный слух.

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Также мы писали о том, что Фонд Рината Ахметова, согласно опросам социологов, – самая известная благотворительная организация в Украине.

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