"Успокоительное" от Арестовича: каким регионам Украины практически ничего не угрожает

Советник главы ОПУ отметил, что для успехов на фронте нужна стабильность в тылу

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Жителям Центральной и Западной Украины практически не угрожает военная агрессия России, поэтому им следует возвращаться к нормальному режиму жизни и запускать экономику.

Об этом на брифинге 12 марта заявил внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

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"Вам не кажется, что в Западной и Центральной Украине пора выходить из режима "праздника непослушания" и запускать экономику, хотя бы малую? Магазины маленькие, предприятия маленькие, другие рабочие места и так далее... Мы 17-й день прыгаем радостно, как маленькие дети, у которых взрослые ушли и можно ничего не делать. Но если мы будем так продолжать, то с экономикой наступит швах", – предупредил он.

Как подчеркнул Арестович, "Западной Украине, Центральной Украине, куда не дошли боевые действия, практически ничего не угрожает".

"Конечно, бывают удары по аэродромам – Луцк, Ивано-Франковск, но это же аэродромы. Это же не маленькие киоски, магазины и все остальное… Сигналы, которые до меня доносят, говорят, что слишком много людей не работают. А надо было ходить на работу", – отметил советник главы ОПУ.

Арестович заверил, что оккупантов "практически везде остановили, они уже никуда не наступают".

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"Самое время начать снова нормальную жизнь, возвращаться и в школы, и в малый и средний бизнес, и крупному бизнесу надо бы запускаться, честно говоря. Нормально заниматься детьми, спортом заниматься, восстанавливать нормальные привычки и обычный образ жизни… У нас есть две проблемы – фронт и тыл. Вы сейчас тыл. Это вторая по важности тема после фронта. Тыл – это не там, где люди отсиживаются, а там, где люди работают на фронт", – добавил он.

По словам советника главы ОПУ, если украинцы не вернутся к нормальному образу жизни в условиях, когда им практически ничего не угрожает, это может закончиться социальным и политическим кризисом.

"А только политического кризиса нам в тылу и не хватало. Это цель, о которой наши враги мечтают. Давайте возвращаться к нормальной жизни, включая нормальную работу, нормальное движение по дорогам, нормальное занятие детьми, стариками и самими собой", – заключил Арестович.

Когда оккупанты могут вновь пойти в атаку

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович ранее предупредил, что у российских войск будет вторая попытка массового наступления на Украину.

"Надо понимать очень четко, что будет еще одна попытка наступления с их стороны. Сейчас пока пауза. Они стоят под Киевом практически разгромлены, стоят в обороне, пытаются тыкаться небольшими подразделениями, но мы их уничтожаем. Они попытаются бросить резервы на те направления, в которых у них самые большие успехи", – говорит Алексей Арестович.

Глава ОП утверждает, что враг может снова атаковать зону ООС, Мариуполь, Харьковскую область, а также территории под Киевом.

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