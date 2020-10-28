Уволены 143 чиновника: в СБУ рассказали о наказанных коррупционерах

Именно в органах власти выявлено больше всего коррупционных правонарушений

В Офисе генерального прокурора состоялось совещание с руководством Службы безопасности Украины, на котором обсудили деятельность спецслужбы. С начала этого года было открыто более 500 уголовных производств по фактам коррупции, около 150 чиновников лишились своих должностей. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

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Генпрокурор Ирина Венедиктова отметила, что СБУ достигла неплохих результатов.

"С точки зрения разоблачения таких правонарушений у Службы безопасности Украины действительно есть динамика и результаты. Мы должны блокировать и разрушать целые коррупционные схемы. Победа в этой борьбе возможна только при комплексном подходе. Кроме этого надо сосредоточиться на возмещении убытков в этой категории дел", – сказала она.

В свою очередь глава СБУ Иван Баканов сообщил, что с начала года было открыто 510 уголовных производств по коррупционным преступлениям, сообщено о подозрении 679 лицам, 104 человека осуждены и 143 должностных лица уволены со своих должностей. Он отметил, что именно в органах власти выявлено больше всего коррупционных правонарушений.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее СБУ отчитывалась о борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия. Как оказалось, наиболее распространенным огнестрельным оружием в незаконном обороте являются пистолеты и револьверы.

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Тем временем ветераны СБУ назвали четыре недостатка реформы спецслужбы. Новый закон об СБУ дискриминационный и экономически нецелесообразный, считают бывшие руководители ведомства.

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