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Уязвимость "Дії" была сфальсифицирована – СБУ

9 октября, 23:03

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Уязвимость "Дії" была сфальсифицирована, данные были неактуальными.

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Об этом в эфире "Свобода слова" Савика Шустера заявил начальник управления кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

"Дія не держит данных, но имеет доступ к Реестру. Были проведены закупки этих данных. Данные, которые были закуплены, были неактуальными. Это старые скачанных данные с Петровки, с которых скопировали и выдали за данные Дії", – сказал Витюк.

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