Уязвимость "Дії" была сфальсифицирована – СБУ

Уязвимость "Дії" была сфальсифицирована, данные были неактуальными.
Об этом в эфире "Свобода слова" Савика Шустера заявил начальник управления кибербезопасности СБУ Илья Витюк.
"Дія не держит данных, но имеет доступ к Реестру. Были проведены закупки этих данных. Данные, которые были закуплены, были неактуальными. Это старые скачанных данные с Петровки, с которых скопировали и выдали за данные Дії", – сказал Витюк.
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