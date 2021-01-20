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Уже 900 тысяч украинцев побороли коронавирус: онлайн-брифинг Минздрава

20 января, 09:27

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

За прошедшие сутки выздоровевших от COVID-19 на 10 тысяч больше, чем новых больных

Министерство здравоохранения проводит онлайн-брифинг. Сначала выступит глава ведомства Максим Степанов, а потом его заместитель Ирина Микичак.

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Как стало известно, по состоянию на утро 20 января в Украине подтвердили 4383 новых случаая заражения коронавирусом (1 172 038 с начала эпидемии). За вторник умерли 212 украинцев (21 258 с начала эпидемии), а выздоровели 14 501 человек (900 749 с начала эпидемии).

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Отметим, что за прошлую неделю выявлено 45 656 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 1035 украинцев, выздоровели 74 362 человека. Следовательно, число выздоровевших от коронавируса на 28 656 превышает число заболевших. Читайте подробнее, какой была ситуация с коронавирусом на прошлой неделе.

Также на днях глава Минздрава встречался с депутатами "Слуги народа", которым рассказывал о будущей вакцинации украинцев. Он рассказал о двух этапах вакцинации и "тайных" договоренностях.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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