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Уже больше 10 тысяч умерших с начала эпидемии: онлайн-брифинг Минздрава

18 ноября, 10:04

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

За последние сутки в Украине зафиксирован рекорд летальных случаев от COVID-19

Министерство здравоохранения проводит онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в Украине.

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Как стало известно, по состоянию на утро 18 ноября в Украине подтвердили 12 496 новых случаев заражения коронавирусом (570 153 с начала эпидемии). За вторник умерли 256 украинцев (10 112 с начала эпидемии), а выздоровели 8096 человек (259 079 с начала эпидемии).

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Напомним, в Украине отменили адаптивный карантин, а вместо него ввели общенациональный. Теперь страна не будет делиться на карантинные зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", вся Украина будет "оранжевой", то есть везде будут действовать ограничения, которые определялись для "оранжевой зоны". Читайте подробнее, какие для украинцев будут ограничения в общенациональном карантине.

Также с 14 ноября прошли первые выходные с жестким карантином. Новые ограничения коснулись только субботы и воскресенья, почти все было закрыто, за исключением объектов критической инфраструктуры и общественного транспорта. Однако не все добросовестно выполняли требования правительства. Как украинцы нарушали и обходили решение Кабмина.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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