Уже больше 11 тысяч: новые данные о потерях оккупантов

Вчерашний день особенно урожайным выдался на сбитые самолеты и вертолеты

Тела и горелая техника оккупантов продолжают усеивать украинскую землю. Коллаж "Сегодня"

С начала развязанной Россией войны на украинской земле погибли уже более 11 тысяч оккупантов, а также уничтожено огромное количество техники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 11 тыс. человек;

танков ‒ 285 ед.;

боевых бронированных машин ‒ 985;

артиллерийских систем –109;

реактивных систем залпового огня – 50;

средств ПВО – 21;

самолетов – 44;

вертолетов – 48;

автомобильной техники – 447;

легких скоростных катеров – 2;

цистерн с топливом – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Военные продолжают уточнять данные о потерях, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Отметим, что за вчерашний день достаточно много было сбито авиации противника: пять самолетов и восемь вертолетов.

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Противостояние российскому вторжению

В Генштабе отмечают, что противник пытается не потерять наступательного потенциала, но в сложившейся обстановке имеет большие потери в вооружении, технике и личном составе. За счет сопротивления всего украинского народа противник деморализован. Резервы российских оккупантов, поступающих на доукомплектование подразделений, имеют крайне низкое морально-психологическое состояние из-за осведомленности о реальном положении дел. Как обстоит ситуация на фронте.

Этой ночью оккупанты нанесли авиаудар по Харькову – снаряд попал в многоэтажку. После попадания снаряда огонь охватил минимум 11 этажей.

Тем временем советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что в Украине появятся лагеря для военнопленных оккупантов, поскольку счет пошел на сотни и их сложно удерживать в тюрьмах.

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Агентство Bloomberg пишет, что Путин совершил огромную ошибку, когда решил начать войну против Украины – это будет ему стоить власти.