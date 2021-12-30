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Уже девятое за год! На Прикарпатье произошло землетрясение

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
30 декабря, 15:30
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Землетрясение магнитудой 2,4 по шкале Рихтера было едва ощутимо
По классификации землетрясение относится к едва ощутимым.
По классификации землетрясение относится к едва ощутимым. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ивано-Франковской области 19 декабря зафиксировали землетрясение. Эпицентр находился в районе поселка Белозорина, Надворнянского района.

Такую информацию обнародовал Главный центр специального контроля.

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Толчки зафиксировали на глубине 3 км. Землетрясение было магнитудой 2,4 по шкале Рихтера. По классификации землетрясений относится к едва ощутимым.

"Колебания чувствуются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", – отметили сейсмологи.

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Эпицентр землетрясения находился возле Надворной. Фото: скриншот

Не редкость на Прикарпатье

В течение 2021 года с территории Надворнянского района Ивано-Франковской области было зарегистрировано 9 землетрясений, последнее 21 декабря, с магнитудой 2,6.

Главный центр специального контроля призывает местных жителей, почувствовавших толчки, сообщить о своих ощущениях по ссылке: https://gcsk.gov.ua/ya-vidchuv-zemletrus/ . Это должно помочь в уточнении энергетических параметров землетрясения.

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Землетрясение в Черниговской области

Землетрясение произошел в 16:45 7 декабря. Его эпицентр находится в Корюковском районе Черниговской области, к северу от пгт Холма, на глубине 10 километров.

По классификации землетрясений он относится к едва ощутимым.

Местные жители описывали землетрясение так: "что-то грохнуло, словно что-то сильно упало. И в одной комнате стекло затряслось".

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