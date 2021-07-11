"Дельта" в Украине и вакцинация детей. Эксклюзивное интервью с главным санитарным врачом Украины (видео)

Игорь Кузин обещает, что в Украину доставят Johnson & Johnson и еще больше вакцин Pfizer, которые будут доступны для прививки всем

Игорь Кузин, Главный санитарный врач Украины. Фото: phc.org.ua

Игорь Кузин уже месяц занимает должность главного государственного санитарного врача Украины.

Читайте эксклюзивное интервью корреспондента "Сегодня" Дарьи Мельник с главным санитарным врачом Украины.

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Игорь Кузин рассказал о том, как выявляют штамм "Дельта" в Украине, эффективен ли CoronaVac и будут ли вакцинировать в Украине детей и подростков.





Об образе жизни и личном главного санитарного врача Украины

- Господин Игорь, какой образ жизни вы ведете? Может, здоровый образ жизни?

- Почти здоровый, я стараюсь бросить курить, и уже очень много лет. И, к сожалению, не помогает. И потому, наверное, моя одна из основных задач это наладить. Если я брошу курить, это будет один из успехов.

- Придерживаетесь ли вы диет или, может, занимаетесь спортом?

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- Нет, к сожалению, не хватает времени на занятия спортом. Я стараюсь соблюдать режим по отдыху, по крайней мере ложиться не позже чем 2:00 ночи и подъем у меня в 6:00.

- Как вы отдыхаете? В общем, что для вас активный или пассивный отдых. Любите полежать на лежаке или, может, в горы уйти?

- На самом деле для меня отдых – это нечто личное, у меня есть мои любимые собаки, с которыми я провожу время на выходных и на прогулках. Мне хватает этого.

- А семья у вас есть?

- Нет! К сожалению, нет, из-за постоянного переезда из одного места в другое, к сожалению, мне не удалось пока сформировать семью.

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"Я пытаюсь бросить кинуть курить уже очень много лет. И, к сожалению, не помогает", – Игорь Кузин / Фото: Сегодня

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Об угрозе "Дельта"-варианта в Украине

- Штамм "Дельта": мы знаем о том, что существуют два подтвержденных случая. Но эти случаи были лабораторно специально подтверждены очень дорогими тестами, правильно? Мы можем говорить о том, что случаев вируса "Дельта" в Украине в данный момент более двух?

- Конечно. Дело в том, что "Дельта"-штам оказывается довольно дорогостоящими методами и одно исследование стоит около 12 тысяч гривен. Оно выполняется в течение недели. То есть оно не только дорогостоящее, а и долговременное.

И действительно, мы в данный момент имеем два подтвержденных случая, мы еще ожидаем результатов Всемирной организации здравоохранения и также, скорее всего, на следующей неделе мы получим финальное подтверждение по уже новым образцам, там существуют подозрения на "Дельта". Поэтому, скорее всего, цифра будет обновляться.

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- Вы говорили, что "Дельта" снижает эффективность вакцины на 4-6%. Мы также знаем, что в данный момент массово людей вакцинируют CoronaVac. Если я не ошибаюсь, то исследователи сказали о том, что вообще CoronaVac он где-то на 50% защищает от коронавируса, то есть это еще – 4-6%?

- Если мы посмотрим по статистике, именно по отношению к CoronaVac, его уровень защиты, по данным различных исследований, очень сильно отличается, однако в среднем это 86% – это то, что было заявлено ВОЗ.

Защита даже 80% существуют лучше, чем отсутствие такой защиты. И если человек вакцинируется, он оберегает себя не только от самого заболевания, но и преимущественно от тяжелых последствий болезни или от риска умереть. И именно данная защита, она самая стабильная.

"Если человек привит, он защищает себя не только от самой болезни, но и в основном от серьезных последствий болезни или от риска умереть", — Игорь Кузин. / Фото: Сегодня

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По поставкам Johnson & Johnson, Moderna и Pfizer

- Мы знаем о том, что Украина зарегистрировала Johnson & Johnson. Когда ее следует ждать в Украине?

- Очень трудно сказать, существуют несколько проблем. Во-первых, Janssen – это единственная вакцина с однократным введением и в этом ее привлекательность. Поэтому очень многие страны хочет получить однократную вакцину, и ее очень быстро можно использовать. К сожалению, сам производитель производит довольно небольшое количество, и поэтому мы в данный момент только ведем переговоры о поставке таких вакцин в Украину.

Мы уже имеем опыт, когда за счет США частная компания вакцинировалась вакциной Janssen на территории страны. Это же около 390 человек, которые получили такую вакцину, и в данный момент переговоры ведутся.

- А по Moderna прогнозы?

- Есть опция о возможности получения Moderna. Сейчас мы выясняем еще логистические и технические детали. Это механизм, который частично финансируется механизмом COVAX, и такой механизм стал возможен за счет США. В среднем ожидается около 2 млн доз, но переговоры идут также и о скорейшей поставке этой партии, и также о возможности расширения этих партий на большее количество.

- В следующем месяце уже люди смогут вакцинироваться Pfizer?

- Они и в данный момент могут вакцинироваться Pfizer. Распределение вакцины происходит пропорционально к группам риска. И действительно, в данный момент для некоторых из групп риска доступен Pfizer. Из положительного могу отметить то, что мы в данный момент работаем над тем, чтобы наладить сам цикл поставок, чтобы сделать их регуляторными. И в ближайшие месяцы мы ожидаем увеличения количества вакцины Pfizer в стране, и это, безусловно, будет большим плюсом, и увеличением именно доступа к этой вакцины.

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О вакцинации детей и подростков

- Также мы знаем о том, что у нас прививки для детей для подростков, они должны делать, когда идут в детский сад или в школу. Или как-то изменится перечень прививок, которые должны делать? Я знаю лично людей, которые покупают себе справки, чтобы вступить в детский сад или в школу. Когда это прекратится?

- Каждый, кто покупает справку, должен найти для себя ответ на вопрос: зачем я это делаю? Если вы купили справку – ребенок не получил вакцину. Во время вспышки инфекционной болезни ребенок не получит необходимых лекарств или по отношению к нему не будет применена тактика изоляции, или другие противоэпидемические мероприятия. Таким образом ребенок еще больше подвергается любую опасность, особенно в контексте вспышки инфекционной болезни. Поэтому я бы никому не советовал покупать какие-то нелегитимные справки и использовать их при поступлении или в школу, или другие заведения.

Относительно подделок во всем остальном. Должен сказать, что в данный момент Министерство здравоохранения работает над тем, чтобы перевести все данные о вакцинации в электронный формат. Вакцинация от коронавирусной болезни уже доказала, что это возможно.

"Уже есть решение, которое позволяет вакцинировать детей и подростков от 12 лет", – Игорь Кузин / Фото: Сегодня

Потому что в данный момент данные о вакцинации каждого человека являются частью электронной системы здравоохранения. Сейчас разработан модуль по карте иммунизации, который будет в ближайшее время запущен в системе электронного здравоохранения. За счет этого мы будем видеть, какой доктор внес любую информацию о той или иной вакцинации. И это уже будет вопрос уголовной ответственности врача за внесение неподтвержденных медицинских записей.

Относительно сложения новых вакцин (в список), скорее всего, нет, планируется пересмотр национального календаря прививок, однако речь будет идти, скорее всего, о 2022 году и планируется вести в этот календарь.

- Будем ли мы вакцинировать детей и подростков?

- Сейчас существуют решение, которое позволяет вакцинировать детей и подростков от 12 лет. Но только вакциной Pfizer. Только по этой вакцине существуют доказанные данные по безопасности и эффективности. Это не обязательное требование, и это требование, по сути, является опцией родителей, если у них есть ребенок с тяжелыми сопутствующими соматическими заболеваниями или который имеет иммунодефициты. И эта опция как раз предполагается для того, чтобы защитить ребенка от тяжелого течения коронавирусной болезни.

- Вопросов еще очень много, но я вам благодарна, что вы нашли время и ответили хотя бы на эти вопросы. Я понимаю, что их будет еще больше. Надеюсь, что мы с вами еще встретимся.

- Спасибо, обязательно.

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