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Уже и из "Слуги народа" исключили, не кается. Шевченко поздравил и поддержал "президента" Лукашенко

3 июля 2021 10:00

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Евгений Шевченко известен своей любовью к Беларуси и особенно к правящему там режиму Лукашенко

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат Евгений Шевченко, которого недавно исключили из фракции "Слуга народа", снова оскандалился и поздравил непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко с Днем независимости.

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"Поздравляю нашу родную Беларусь, президента Александра Григорьевича Лукашенко, весь народ Беларуси с Днем независимости! Вы настоящий, уникальный и братский украинцам народ. Держитесь, я с вами! Верю, что скоро мы все наладим, и повернем Украину лицом к Беларуси", – написал в своем Telegram Шевченко.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Отметим, нардеп не первый раз "отличился" подобным образом. Шевченко не скрывает своей приязни к правящему в Беларуси режиму Лукашенко. Не так давно он встретился с белорусским диктатором в Минске.

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Политики якобы говорили о белорусско-украинских отношениях. Лукашенко заявил, что рад знакомству и рассчитывает, что эта встреча "станет хорошим сигналом и будет способствовать развитию отношений двух стран".

После выходки нардепа в партии "Слуга народа" решили его наказать и исключили из президентской фракции.

Также напомним, в "Слуге народа" пригрозили Беларуси за полеты в Крым.

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