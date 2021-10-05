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На Прикарпатье массовое отравление в фастфуде, людей госпитализировали

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
5 октября, 11:56
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Пострадавшие попали в больницу с высокой температурой и расстройствами желудка
В Калуше массово отравились люди.
В Калуше массово отравились люди. / Фото: Коллаж: Сегодня

На Прикарпатье в городе Калуш произошло массовое отравление в кафе. Среди пострадавших есть ребенок.

Об этом сообщило управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

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Групповой очаг острой кишечной инфекции обнаружили в заведении общественного питания Crispy, который расположен по проспекту Леси Украинки.

В больницу попали 8 человек. Среди них есть 15-летний ребенок. Все больные в инфекционном отделении.

В каком состоянии пострадавшие?

Как пишет "Суспільне", люди проведут в больнице минимум неделю. Они поступали в медучреждение с высокой температурой и интоксикацией.

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"Мы приняли людей вчера, некоторых – до обеда, некоторых – после. У больных была повышенная температура, диарея, рвота и интоксикация. У кого температура – 37-38 градусов, у кого выше. Сейчас их состояние более или менее стабилизировалось, но не у всех, потому что существуют еще инфекция. Люди будут лежать в больнице еще неделю, а потом им необхідно во второй раз проводить посев на сальмонеллу", – рассказал директор Калушской городской больницы Николай Гудым.

В одной пациентки сальмонеллу уже подтвердили. 6 октября станет известно, во сколько еще людей существуют инфекция.

Что такое сальмонеллез?

Острое инфекционное заболевание, возбудителем которого существуют патогенные микроорганизмы – сальмонеллы. Болезнь передается преимущественно пищевым путем как результат неправильной обработки и хранения продуктов или готовых блюд.

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Чтобы избежать заражения, необходимо соблюдать основные правила:

  • все мясные блюда и яйца подвергать необходимом термическом обработке,
  • нельзя использовать те же доски для обработки сырых и готовых продуктов,
  • нельзя готовить пищу на много дней (блюда, хранившиеся после приготовления в теплом помещении (без охлаждения), перед употреблением необходимо прокипятить или поджарить),
  • не стоит допускать соприкосновения хлебобулочных изделий с немытыми овощами и фруктами.

При нарушении работы кишечника, тошнота, рвота, даже без повышения температуры, следует немедленно обратиться к врачу. Самолечение недопустимо.

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