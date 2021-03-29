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Уже сделали первую дозу: как чувствуют себя после вакцины от COVID-19 пожилые люди

29 марта, 17:14

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Дети записывают на прививку своих родителей, кому уже за 80 лет

Уже пятый день в Киеве делают прививки от коронавируса пожилым людям, ведь именно они еще в зоне риска.

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Наиболее критически заболевания переносят те, кому за 60 лет, и именно они умирают от осложнений чаще всего.

Корреспондент "Сегодня" Анастасия Блищик узнала, как чувствуют себя после вакцинации пожилые люди и активно ли записываются на прививку.

"Дети записывали своих родителей, кому уже за 80 лет. Те, кто не успел записаться, мы уже смотрим по дате рождения, звоним, приглашаем на вакцинацию", – говорит семейный доктор.

Далее перед прививкой пациентам меряют температуру, давление и просят заполнить специальный документ. Люди указывают есть ли у них аллергические реакции и хронические заболевания. Если все хорошо – приглашают в кабинет.

"Я надеюсь, если даже я заболею, то это будет в легкой форме, не необходимо будет ложиться в больницу", – говорит пенсионер.

Тамаре Кожуховой 84 года. Она укололась накануне. Говорит: возраст уже не тот. Поэтому как только позвали вакцинироваться – сразу приехала в больницу. После укола женщине было плохо, поэтому пришла на консультацию. Ничего критического врач не выявила, поэтому после осмотра – отпустила женщину домой.

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Всего с начала кампании инъекцию получили почти 200 000 человек.

Видео: Сегодня

Ранее сообщалось, что в Украине отстают от плана вакцинации от коронавируса почти вдвое от запланированного. Одной из причин этого являются организационные моменты, в тому числе, в работе пунктов вакцинации.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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пенсионеры вакцинация коронавирус пожилые люди
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