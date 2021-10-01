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Уже сегодня! Водителям придется включать фары за городом: какие штрафы ждут нарушителей

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
1 октября, 10:28
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Следующие 7 месяцев водители должны включать днем ближний свет фар или дневные ходовые огни
Водители будут включать ближний свет фар.
Водители будут включать ближний свет фар. / Фото: Коллаж: Сегодня

С сегодняшнего дня водители в Украине должны включать ближний свет фар или ходовые огни, когда едут вне населенных пунктов.

Об этом напоминают в Главном сервисном центре МВД.

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Правило будет действовать ближайшие 7 месяцев – до 1 мая 2022 года.

"Водители вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни. Если они отсутствуют в конструкции автомобиля – следует включать ближний свет фар", – отмечают в МВД.

Эта норма нужна, чтобы сделать автомобили более заметными на дорогах, ведь в осенне-зимний период часто бывает пасмурная погода, дожди и туман.

Штрафы

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Если водители игнорируют этот пункт правил дорожного движения, правоохранители имеют право их остановить. Кроме того, нарушения могут зафиксировать камеры на дорогах.

За игнорирование этого требования водителям грозит штраф в размере от 425 до 510 гривен.

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