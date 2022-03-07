Уже третий! Под Николаевом у оккупантов отжали ЗРК "Панцирь" (видео)

Местная территориальная оборона идет на рекорд – врагу техника уже не понадобиться

ЗРК "Панцирь" теперь развернут против оккупантов. Коллаж "Сегодня"

Во время битвы за международный аэропорт Николаева бойцы территориальной обороны выбили противника и отжали у него зенитно-ракетный комплекс "Панцирь". Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Баштанская тероборона ставит рекорды: третий "панцирник" (ЗРК "Панцирь". – Ред.) за 10 дней. Красавцы!" – сказал он.

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Также Ким рассказал, что в николаевском аэропорту был танковый бой.

"Сейчас отступают. Пошли прятаться по домам в районе Баловного, порядка 20 человек. Будите видеть – звоните на 102. Можете им говорить, чтобы сдавались, сдавали оружие. Командование их уже бросило", – сказал чиновник.

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Противостояние российскому вторжению

По данным Генштаба, Россия сейчас атакует в основном из Беларуси и создает гуманитарный кризис в захваченных городах. Так, например, город Ирпень остается без света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что Россия готовит новую волну атак на города Украины, назвал главные цели и какие сюрпризы ждут врага.

Тем временем по данным британской разведки, Россия не достигла поставленных целей и "минимально" продвинулась по территории Украины за выходные. А в Пентагоне говорят, что Россия уже бросила против Украины 95% группировки вторжения.

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С начала полномасштабного вторжения Россия понесла огромные потери: только личного состава убито больше 11 тысяч, подбито и захвачено большое количество техники.

Только за прошлую ночь ВСУ уничтожили больше 30 вертолетов оккупантов под Херсоном, а также "отжали" много боеприпасов и техники.