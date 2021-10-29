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Уже в эти выходные Украина переводит часы: когда и куда крутить стрелки

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
29 октября, 13:17
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Украинцы будут жить по зимнему времени – спать можно будет на час дольше, но и темнеть будет на час раньше
Украина переводит стрелки на час назад.
Украина переводит стрелки на час назад. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина готовится в очередной раз перевести часы. В эти выходные мы перейдем на зимнее время и будем перестраиваться на новый ритм.

Об этом напоминает сайт "Сегодня".

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Куда переводить стрелки

Перевести часы нужно традиционно в 4 утра в последние выходные октября – в ночь с субботы на воскресенье. В этом году переход на зимнее время припал на 31 октября. Стрелки часов нужно будет перевести на час назад.

Но в наше время все меньше приходится видеть часы со стрелками – большинство современных гаджетов переводят часы автоматически. Однако нужно самостоятельно позаботится о настенных или наручных часах, которые есть в доме.

Как в воскресенье попасть на свой поезд

В ж/д билетах время отправления поездов на 31 октября будет указано уже с учетом перевода стрелок часов.

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Единственное, о чем просят украинцев в "Укрзализныце" – быть внимательными, вовремя перевести часы и ничего не перепутать.

Почему переводим часы

Естественным для Украины является именно зимнее время. Если перевод часов все-таки отменят, страна будет жить по зимнему времени.

Как известно, де-факто страна расположена в двух часовых поясах. Это значит, что если оставить в Украине летнее время, то жителям западных областей в декабре придется начинать рабочий день в темноте, потому что солнце там в 9:00 только появится из-за горизонта (при переводе часов на зимнее время – в 8:00).

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Еще одной причиной перевода часов традиционно называют экономию электроэнергии. Но уже не раз доказано, что перевод часов этому практически никак не способствует.

Но вопрос отмены перевода стрелок из года в год будет решен как минимум в следующем году. Дело в том, что Украина пока затормозила этот процесс, так как сначала страны Европы должны определить, в каком времени они будут жить (каждая страна решает это отдельно для себя). И только после этого Украина примет окончательное решение, поскольку для нашей страны важно синхронизировать время с Европой. От этого зависят графики международных авиарейсов и поездов.

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