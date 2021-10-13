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Уже второе в этом году. В Украине произошло землетрясение

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
13 октября, 09:52
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Предыдущее землетрясение зафиксировали 13 июля – тогда магнитуда составила 2,3
По классификации землетрясение относится к умеренным
По классификации землетрясение относится к умеренным / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ивано-Франковской области во вторник, 12 октября, произошло землетрясение магнитудой 2,0 по шкале Рихтера. Толчки зафиксировали в 10:25.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля на своем официальном сайте.

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"Эпицентр землетрясения находится в Богородчанском районе Ивано-Франковской области, на глубине 5 км. По классификации землетрясений относится к неощутимым. По расчетам интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей", – говорится в сообщении.

Эксперты уточнили, что на территории указанного района Прикарпатья в этом году это уже второе землетрясение. Предыдущее зафиксировали 13 июля – тогда магнитуда составила 2,3.

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Насколько ощутимо такое землетрясение?

По классификации утреннее землетрясение относится к умеренным, ощущается людьми внутри помещения. Предметы, которые висят, сильно колеблются, а картины сдвигаются с места. Ощутимые колебания сходны с колебаниями, образованными падением тяжелых предметов внутри здания.

На территории Тернопольской области зарегистрировано землетрясения 23 апреля 2020 и 28 мая 2019 годов с магнитудами 2,0.

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