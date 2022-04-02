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Уже второй в Польше! Гуманитарный штаб "Спасаем жизни" открыл еще один хаб

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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2 апреля, 12:33
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Логистический хаб поставляет продукты, медикаменты и товары первой необходимости в украинские города
Руководитель Штаба сообщил об открытии еще одного хаба в Польше
Руководитель Штаба сообщил об открытии еще одного хаба в Польше / Фото: Коллаж: Сегодня, pokrovsk.news

Гуманитарный штаб "Спасаем жизни" открыл уже второй логистический хаб в Польше для бесперебойной доставки продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости в украинские города. Сейчас они ждут открытия коридора в Мариуполь для доставки всего необходимого.

Об этом заявил руководитель Штаба Александр Вишняков.

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По его словам, на базе Метинвест Польша был создан логистический центр для аккумулирования гуманитарной помощи со всего мира.

"Сегодня мы уже запустили второй хаб, цель которого – бесперебойно поставлять продукты питания в наши распределительные центры, которые сегодня расположены в четырех городах Украины, чтобы помощь получили в Авдеевке, Покровске, Запорожье, Кривом Роге, Каменском", — сказал он.

На существующие хабы приходит два вида помощи: от доноров и партнеров, а также помощь, закупленная на собственные средства.

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"Страны, которые уже оказали помощь Украине – Румыния, страны Прибалтики, Нидерланды, Германия, Польша. Мы показали базовый продуктовый набор, который был разработан ВОЗ, он понятен всей Европе и всему миру, он сбалансирован: масло, сахар, крупы. Также страны перечисляют средства", — заявил руководитель Штаба.

Зеленые коридоры в Мариуполь

Вишняков также отметил, что Штаб ожидает открытия зелёных коридоров в Мариуполь для оперативной доставки помощи в город, который переживает гуманитарную катастрофу.

"Мы понимаем, что нам нужен полностью безопасный коридор, чтобы не ставить под угрозу жизни людей. Поэтому мы ждем открытие коридора, который позволит доставить помощь. Водители, продукты, транспорт – все они готовы выехать в любой момент", — подчеркнул он.

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Напомним, компании Метинвест и ДТЭК, входящие в группу SCM, в координации с Фондом Рината Ахметова и при поддержке государства создали гуманитарный штаб "Спасаем жизни", целью которого является сбор продуктов для людей, наиболее пострадавших от российского вторжения.

Как сообщалось, в течение месяца украинцам уже передали 117 тонн продуктов.

Ситуация в Мариуполе

Народный депутат Украины Федор Вениславский убежден, что Путин уничтожает Мариуполь, чтобы отомстить украинцам за стойкость. Такая риторика перекликается с гитлеровской во время Второй мировой войны, поскольку он не ожидал, что промышленный город на Донбассе будет сопротивляться "русскому миру".

Все оружие, которое российские оккупанты применяли в Мариуполе, является запретным. Город обстреливали из "Градов", систем "Буратино", а затем подняли авиацию.

Среди мариупольцев есть сотни погибших и тысячи раненых людей, но город не сдается русским оккупантам. В мэрии подчеркнули, что все жители консолидировались и поддерживают друг друга в трудный момент, а также показали актуальные фото.

Раньше мы рассказывали, как выживает Мариуполь в блокаде, и какие предприятия на востоке продолжают работу.

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