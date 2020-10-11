Ужесточение карантина: МОН предложило новые даты каникул и дистанционное обучение в вузах

Министерство образования будет рекомендовать школам новые даты осенних каникул, а профтехучилищам и вузам перейти на дистанционное обучение. Об этом сообщил и.о. министра образования Сергей Шкарлет.

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Школам рекомендуют отправить детей на каникулы с 15 до 30 октября;

Вузам и профессионально-техническим заведениям уйти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября с обязательным выселением из общежитий;

Садики останутся работать в обычном режиме.

Минобразования разошлет эти рекомендации в понедельник, 12 октября, всем учебным заведениям Украины, независимо от того, в какой карантинной зоне они находятся.

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Пока это рекомендации, но 13 октября эти положения подадут на рассмотрение комиссии по чрезвычайным ситуациям, и в этот же день Кабмин может сделать обязательным для всех этот формат обучения.

Как ранее сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий, власти готовят выборочное ужесточение карантина. Среди прочего – дистанционное обучение в вузах, закрытие кафе и клубов в 22:00 в городах "красной" и "оранжевой" зон, запрет массовых мероприятий и другое.

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