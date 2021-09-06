Ужесточение карантина в Украине. Как будут работать школы

В зеленых зонах карантина посещение школ разрешено в обычном режиме

Минздрав просит Кабмин перевести Украину в желтую зону. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Учебные заведения будут переходить на дистанционное обучение в случае пребывания района или города в красной зоне карантина.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что в зеленых зонах карантина посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме.

В регионах, в которых установлен желтый или оранжевый уровень эпидемической опасности, посещать заведение можно при условии, если в нем вакцинировано не менее 80 % персонала.

Образовательный процесс обеспечивается как дистанционно, так и непосредственно в учебном заведении. Решение принимает педагогический совет учебного заведения.

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Если в регионе устанавливается красный уровень эпидемиологической опасности, то посещать учебные заведения запрещено всем, кроме воспитанников садиков, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов школ при условии, если в заведении вакцинировано не менее 80% персонала.

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После того как в стране обнаружили первые случаи "Дельты", власти приняли новые меры.

Во Львове решили усилить карантинные ограничения. В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций (до пяти тысяч в сутки);

Минздрав планирует обеспечить все области Украины ПЦР-системами, которые выявляют "Дельту", в ближайший месяц;

Изменены правила пересечения границы.

Ранее мы сообщали, что ученые назвали группу препаратов, которые помогут людям с тяжелым течением COVID-19. Лучше всего они действуют у пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями.

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Также напомним, Украина получит от США инновационные лекарства против COVID-19.