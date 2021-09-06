Ужесточение карантина в Украине. Как будут работать школы

Учебные заведения будут переходить на дистанционное обучение в случае пребывания района или города в красной зоне карантина.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Отмечается, что в зеленых зонах карантина посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме.
В регионах, в которых установлен желтый или оранжевый уровень эпидемической опасности, посещать заведение можно при условии, если в нем вакцинировано не менее 80 % персонала.
Образовательный процесс обеспечивается как дистанционно, так и непосредственно в учебном заведении. Решение принимает педагогический совет учебного заведения.
Если в регионе устанавливается красный уровень эпидемиологической опасности, то посещать учебные заведения запрещено всем, кроме воспитанников садиков, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов школ при условии, если в заведении вакцинировано не менее 80% персонала.
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После того как в стране обнаружили первые случаи "Дельты", власти приняли новые меры.
- Во Львове решили усилить карантинные ограничения. В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций (до пяти тысяч в сутки);
- Минздрав планирует обеспечить все области Украины ПЦР-системами, которые выявляют "Дельту", в ближайший месяц;
- Изменены правила пересечения границы.
Ранее мы сообщали, что ученые назвали группу препаратов, которые помогут людям с тяжелым течением COVID-19. Лучше всего они действуют у пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями.
Также напомним, Украина получит от США инновационные лекарства против COVID-19.