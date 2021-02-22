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В 2020-м COVID-19 "убил" украинцев в два раза больше, чем грипп и пневмония

22 февраля, 14:30

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Болезни сердца унесли жизни почти половины украинцев

За все 12 месяцев 2020 года от вызываемых COVID-19 осложнений в Украине умерли 20 709 человек. У 19 904 из них вирус был идентифицирован, у 805 – нет.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики о количестве скончавшихся по разным причинам в январе-декабре прошлого года.

Всего в Украине за указанный период умерли 616 835 человек. В частности:

  • от ишемической болезни сердца – 284 997;
  • от злокачественных новообразований – 77 161;
  • от цереброваскулярных болезней (инсультов) – 78 140;
  • от болезней органов пищеварения – 24 215;
  • от гриппа и пневмонии – 11 358;
  • от болезней нервной системы – 4345;
  • от заболеваний, обусловленных вирусом иммунодефицита человека – 2868;
  • от туберкулеза – 2886;
  • от болезней мочеполовой системы – 2661;
  • от сахарного диабета – 2116.

От внешних причин за январь-декабрь 2020 года умерли 28 062 украинцев. В том числе:

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  • в результате транспортных несчастных случаев погибли 3569 человек;
  • от случайного утопления и погружения в воду – 1468;
  • от несчастных случаев, вызванных действием дыма, огня и пламени – 1133;
  • от случайного отравления ядовитыми веществами – 1570;
  • от случайного отравления и действия алкоголя – 2107;
  • причинили себе летальное умышленное самоповреждение – 5635;
  • погибли в результате нападения с целью убийства или причинения повреждения – 1330.

Напомним, в Украине зафиксировали резкий скачок смертности. За 11 месяцев 2020 года умерли 549,17 тыс. человек, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года, и родилось 268,9 тыс. человек – на 6,2% меньше.

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В то же время Минздрав заявляет, что уровень смертности от COVID-19 в Украине – один из самых низких в Европе.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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статистика грипп туберкулез смертность онкология Госстат коронавирус сердечно-сосудистые COVID-19

Источник: Сегодня

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