В 2021 году вакцинируют только половину населения Украины: откуда возьмут деньги

Каждый четвертый получит бесплатную вакцину от COVAX, на остальных – закупят из бюджета

Замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в 2021 году в Украине планируют вакцинировать от COVID-19 более 20,8 млн человек.

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Об этом он сказал на круглом столе по результатам первого года внедрения Стратегии иммунопрофилактики, сообщает УНИАН.

"20 млн 851 тыс. человек – это те люди, которых мы хотим и будем стараться охватить прививками против коронавирусной болезни ... Из них 4 млн будут "закрыты" именно в рамках механизма COVAX, а на оставшиеся 16 млн мы предусматриваем средства в госбюджете для того, чтобы закупить вакцину", – рассказал замминистра.

Он также добавил, что в настоящее время в госбюджете предусмотрено 2,6 млрд грн на закупку вакцины.

"Кроме того, будет аллоцировано 50 млн долларов в Европейском инвестиционном банке, а также завершаются переговоры относительно около 50-75 млн долларов от Всемирного банка. Это позволит нам закрыть всю потребность Украины в средствах для иммунопрофилактики (COVID-19 – Ред.)", – сообщил главный санврач.

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Напомним, в приоритетные группы для вакцинации, одобренные оперативным штабом Минздрава, входят:

медики;

военные, в первую очередь те, кто принимает участие в операции Объединенных сил на Донбассе;

социальные работники, которые работают с пожилыми людьми;

люди старше 60 лет с соматическими заболеваниями.

Следующие на очереди – люди, которые относятся к группе медицинского риска, то есть больные от 60 лет, имеющие соматические заболевания, которые сегодня наиболее часто приводят к летальному исходу в случае инфицирования коронавирусной болезнью.

"И именно таких людей в нашей приоритетной группе больше всего – это ориентировочно 7 млн человек", – рассказал Ляшко.

Ранее замминистра сообщил, что для Украины одна доза вакцины по системе COVAX может стоить семь долларов, соответственно, курс вакцинации, состоящий из двух доз, обойдется 14 долларов.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, на начало 2020 года население Украины составляло 41,9 млн человек без учета Автономной Республики Крым и Севастополя, но с учетом ОРДЛО. На 1 октября оно сократилось до 41,7 млн человек.

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